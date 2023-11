Itt vannak a nemzeti konzultáció kérdései

A mai napon adják postára a 11 kérdést tartalmazó nemzeti konzultációt, amely már a kormány honlapján is elérhető. A kérdések között szerepel többek között a rezsitámogatás, kamatstop, extraprofitadó, az ukrajnai és az izraeli háború, Ukrajna csatlakozása az EU-hoz, a magyar politika külföldi befolyásoltsága és a gyermekvédelmi törvény is.

Pénteken kezdik kézbesíteni a kérdőíveket, ezzel pedig megkezdődik a nemzeti konzultáció. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint ebben „minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát”.

A kormányszóvivő korábban jelezte, azért fontos a konzultáció, mert az elmúlt időszakban „sok vitánk alakult ki Brüsszellel”. Ennek fejében talán nem meglepő, hogy a 11 kérdés mindegyike úgy kezdődik, hogy „Brüsszel”. A konzultációs kérdőíveket 2024. január 10-ig lehet visszaküldeni. A kérdéssort a kormány.hu oldalán is közzétették, mutatjuk:

1. Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást.

Az Európai Bizottság arra akar minket kényszeríteni, hogy töröljük el a rezsitámogatást. Állásfoglalásukban azt írják, hogy „az energiatámogatási intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni”. Egy olyan intézkedést akarnak eltörölni, amely havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a magyar családok energiaszámláit.

Ön mit gondol erről?

A – Továbbra is fenn kell tartani a rezsitámogatást.

B – Nincs már szükség árszabályozásra az energiapiacon.

2. Brüsszel el akarja törölni a kamatstopot.

A banki kamatok az elmúlt időszakban nagyot emelkedtek. Ezért a kormány a családok védelme érdekében kamatstopot vezetett be, amely 300 ezer családot és közel 30 ezer vállalkozást véd. Brüsszel az úgynevezett országspecifikus ajánlásokban egyértelművé tette, hogy el akarja törölni ezt az intézkedést.

Ön mit gondol erről?

A – A 2024-es évre is ki kell terjeszteni a kamatstopot.

B – Brüsszelnek igaza van, ki kell vezetni az intézkedést.

3. Brüsszel meg akarja szüntetni a magyarországi extraprofitadót.

A kormány extraprofitadót vetett ki azokra a nagyvállalatokra, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extraprofitot halmoztak fel. Elvárjuk, hogy ők is vegyék ki a részüket a közös teherviselésből. Brüsszel azonban azt akarja, hogy Magyarország idén év végéig szüntesse meg az extraprofitadókat.

Ön mit gondol erről?

A – Fenn kell tartani az extraprofitadót.

B – Nincs már szükség az extraprofit megadóztatására.

4. Brüsszel Magyarországon is migránsgettókat akar létrehozni.

Brüsszelben helyettünk akarnak dönteni arról, hogy kivel éljünk együtt, és kiket engedjünk be az országunkba. Kötelezni akarnak minket, hogy már a menekültügyi kérelmek elbírálása előtt engedjük be a migránsokat az országba. Ezzel migránsgettókat hoznának létre Magyarországon is.

Ön mit gondol erről?

A – Nem szabad engedni, hogy migránsgettók jöjjenek létre hazánkban.

B – El kell fogadni a brüsszeli migrációs terveket.

5. A Brüsszel által palesztin szervezeteknek nyújtott támogatások a Hamászhoz is eljutottak.

Brüsszel az elmúlt években sok százezer euróval támogatott palesztin szervezeteket. A támogatás egy része a Hamász terrorszervezethez is eljutott. Európában bevándorlók tömegei ünneplik a közel-keleti terrortámadásokat, így a Brüsszel által ösztönzött bevándorlás révén a terrorizmus ma már Európát is fenyegeti.

Ön mit gondol erről?

A – A terrorfenyegetettség miatt Brüsszelnek be kell fejeznie a palesztin szervezetek támogatását.

B – Brüsszelnek – függetlenül a terrorfenyegetettségtől – továbbra is támogatnia kell a palesztin szervezeteket.

6. Brüsszel még több fegyvert küldene Ukrajnának.

Brüsszel a kezdetektől fogva háborúpárti álláspontot képviselt, és fegyverszállítást sürgetett. Ennek megfelelően már eddig is több mint 5 milliárd eurót költött az ukrán hadsereg fejlesztésére. A legújabb javaslat szerint pedig további 20 milliárd eurót adnának Ukrajna felfegyverzésére.

Ön mit gondol erről?

A – Fegyverszállítás helyett tűzszünetre és békére van szükség.

B – Még több, uniós pénzből vásárolt fegyvert kell küldeni a hadszíntérre.

7. Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására.

Az Európai Bizottság további 50 milliárd euróval akarja támogatni Ukrajnát. Mivel ez az összeg a jelenlegi uniós költségvetésben nem áll rendelkezésre, a tagállamoktól akarnak pluszforrásokat kicsikarni. Úgy kérnek Magyarországtól további hozzájárulást, hogy hazánk jó ideje nem kapja meg a neki szerződés szerint járó uniós pénzeket. Magyarország már eddig is sok milliárd forintot költött az Ukrajnából menekülők megsegítésére.

Ön mit gondol erről?

A – Ne fizessünk többet Ukrajna támogatására, amíg a nekünk járó pénzt nem kaptuk meg.

B – Akkor is fogadjuk el a brüsszeli kérést, ha a nekünk járó pénzt továbbra sem biztosítják.

8. Brüsszel Ukrajnát is fel akarja venni az Európai Unióba.

Erősödnek az Ukrajna teljes jogú EU-tagságát szorgalmazó hangok, pedig egy hadviselő országról van szó. Ukrajna felvétele alapjaiban forgatná fel a jelenlegi uniós támogatási rendszereket. A jelenlegi szabályok alapján teljes jogú tagként Ukrajna kapná az uniós források jelentős részét.

Ön mit gondol erről?

A – Még nem adottak a feltételek Ukrajna teljes jogú tagságához.

B – Mindenképp támogatni kell Ukrajna teljes jogú tagságát.

9. Brüsszel be akarja engedni a génmódosított ukrán gabonát.

A háború kirobbanása után Brüsszel megnyitotta a határokat az ukrán gabonaszállítmányok előtt. Az intézkedésnek elvileg az volt a célja, hogy a szállítmányok eljussanak a világ szegényebb régióiba. A génmódosított ukrán gabona jelentős része azonban ehelyett elárasztotta a kelet-európai országok piacait, és rendkívül nehéz helyzetbe hozta a térség termelőit. Magyarország megtiltotta az ukrán gabona behozatalát, de Brüsszel továbbra is azt akarja, hogy engedjük be a génmódosított ukrán gabonát.

Ön mit gondol erről?

A – Minden lehetséges módon ki kell állni a magyar gazdákért, és biztosítani kell a magyar mezőgazdaság GMO-mentességét.

B – Meg kell nyitnunk a piacunkat a génmódosított ukrán gabona előtt.

10. Brüsszel el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt.

Brüsszelből folyamatosan támadják a magyar gyermekvédelmi törvényt. Az Európai Bizottság bíróságon is megtámadta a jogszabályt. Eközben egyre több hír lát napvilágot a gyermekeket célzó agresszív LMBTQ-propagandáról.

Ön mit gondol erről?

A – Tovább kell szigorítani a gyermekvédelmi szabályozást.

B – Brüsszel javaslata alapján enyhíteni kell a gyermekvédelmi törvényt.

11. Brüsszelből és a tengerentúlról küldött pénzekkel akarják befolyásolni a magyar politikát.

Az elmúlt időszakban különböző külföldi szervezetek milliárdos összegekkel támogattak magyar politikai szereplőket és hozzájuk kapcsolódó aktivistacsoportokat. Így akarják kikényszeríteni, hogy Magyarország változtassa meg álláspontját a meghatározó kérdésekben. Sokak szerint ez nem más, mint politikai korrupció.

A – Szigorúbban, akár törvényi szigorítással is fel kell lépni a külföldi befolyásszerzés ellen.

B – A jelenlegi jogi szabályozás megfelelő.

Ön kitölti a nemzeti konzultációt? Igen, hiszen számít a véleményem

Nem, nem látom semmi értelmét

(Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)