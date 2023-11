A Magyar Kétfarkú Kutyapárt egy viharvert, ütött-kopott buszmegállót avatott hungarikummá, amelyre egy emléktáblát is elhelyezett a térség országgyűlési képviselőjének, V. Németh Zsoltnak a tiszteletére.

A Kétfarkú Kutya Párt és a Savköpő Menyét Alapítvány városmódosító oldala bejelentést kapott egy omladozó oszkói buszmegálló kapcsán.

A kutyapárt képviselői ezt követően hungarikummá avatták a buszmegállót

– számolt be a Nyugat.hu. A kutyapárt egy videót is közzétett az avatásról.

A portál szerint a városmódosító oldal célja, hogy országszerte „megoldja, vagy legalább viccessé tegye” a különösen lepusztult műtárgyakat.

A kutyapárt tagjai az oszkói buszmegállót is ennek fényében avatták fel, amelyre egy emléktáblát is kihelyeztek a térség országgyűlési képviselőjének, V. Németh Zsoltnak a tiszteletére, aki többek között a hungarikumokért felelős államtitkár is.

V. Németh Zsolt tiszteletére, aki (...) a migrációs válság fenyegetései közepette is sikeresen megvédte a buszmegálló, mint helyi szinten jelentős érték állapotát

– írták a táblára.