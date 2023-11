Tudhatjuk előre, milyen betegség fenyeget

A genetikai tényezőket is figyelembe vevő kockázati pontszámok bevezetésén dolgoznak a britek, de Franciaország is elkötelezte magát a mesterségesintelligencia-alapú egészségügyi fejlesztések mellett. Hogyan változtatja meg a betegségmegelőzés és a terápiák világát, a nagy gyógyszercégek működési filozófiáját a mesterséges intelligencia és az adatalapú új világ? Ezek a kérdések már itthon is az asztalra kerültek, az állam az egészségügyi ellátás digitális támogatását tűzte ki célul.