Kacsingat felénk a tél, de napközben meglepően meleg lesz az időjárás

Pénteken borús, szeles, télies idővel köszönt ránk a hét vége. Néhol mínuszokat is mutathatnak hajnalban a hőmérők, de napközben már akár 12 Celsius-fok is lehet. Az esernyőnket se felejtsük otthon, mert elszórtan lehetnek esőzések, helyenként akár havas eső is hullhat.