Budapestet is teljesen betakarta a hó, vörös riasztást adhatnak ki ónos eső miatt

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ónos eső, eső és havazás miatt adott ki figyelmeztetést, de nem kizárt, hogy a legmagasabb fokozatú, vörös riasztás is életbe lép ónos eső miatt csütörtökön. A fővárost már betakarta a hó, ha önnek is van képe vagy videója róla, küldje el nekünk!

Önnél is havazik? Van fotója vagy videója? Küldje el nekünk!

Csütörtökön délnyugat felől egyre többfelé várható csapadék, az ország nagyobb részén esőre lehet számítani. Azonban a reggeli órákban a Dél-Dunántúlon, majd délelőtt a Dunántúli-középhegység területén előfordulhat átmeneti ónos eső – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az ország északkeleti harmadán ugyanakkor havazás lesz a kezdeti csapadékforma, mely délután, este délnyugat felől egyre nagyobb területen fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe válthat. Legtovább az északi, északkeleti határ közelében tarthat ki a havazás. Az Északi-középhegység, Észak-Szabolcs, valamint a Dunakanyar térségében általában 5-15 centiméter friss hó hullhat, de lokálisan ezt meghaladó mennyiség (akár 15 centiméternél is több) is összegyűlhet. A főváros térségében is kialakulhat kora délutánig több centiméteres hótakaró.

A délutáni óráktól a főváros (főleg budai hegyekben), majd a Dunakanyar és az Északi-középhegység térségében is egyre nagyobb területen tartós ónos eső (megközelítőleg 1-5 milliméter, helyenként akár több is lehet) váltja fel a havazást, így vastag jégpáncél alakulhat ki.

Estig a legtöbb ónos csapadékra (akár 5 milliméternél is több) a Dunakanyar, valamint Nógrád és a Mátra térségében lehet számítani. Éjszaka egyre északkeletebbre (Borsod irányába) tolódik az ónos csapadékkal érintett terület, ahogy enyhül az idő.

Ónos eső, eső és havazás miatt is figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat ónos eső miatt kettes fokozatú, narancssárga figyelmeztetést adott ki Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékben, míg egyes fokozatút Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben.

Egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben eső miatt Pest, Fejér, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre. Havazás miatt egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetés lépett érvénybe Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben.

Az Időinfó-MetKép Facebook-oldala az Országos Meteorológiai Szolgálatra hivatkozva arról posztolt, hogy akár a legmagasabb, piros riasztás is lehet ónos eső miatt.

A havazás megbénítja a fővárosi közlekedést

A BKK Info közösségi oldala is arról ír, hogy fővárosszerte intenzíven havazik, ami nehezíti a közlekedést, ezért arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel vezessenek. A tájékoztatás szerint a 7-es, a 60A és a 60B autóbusz nem közlekedik, az 53-as autóbusz a Márton Áron tér és a Sasadi út között nem jár.

Az 58-as, a 141-es, a 158-as és a 250-es autóbusz nem közlekedik a Mára Terézia utca és a Pannónia utca között. A 40-es, a 40B, a 88-as, a 88A, a 140-es, a 140A, a 188-as és a 240-es autóbusz terelve az autópályán jár, a Sasadi út és a Károly király utca között nem közlekedik.