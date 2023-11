Kiderült, ki kapja meg az Országgyűlés nemrég meghalt korelnökének a mandátumát

Az Országgyűlés korelnöki pozícióját 81 éves koráig betöltő Turi-Kovács Béla halálával megüresedett az ő hajdani parlamenti listás képviselői helye.

A halála utáni űrt azonban már be is töltötték, ugyanis a helyére Hornung Ágnes került, aki jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyi államtitkári pozícióját tölti be – írja a Mandiner.

Hornung Ágnes ezzel csatlakozott a Fidesz frakcióhoz a parlamenten belül. Előzőleg, 2015 és 2018 között a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkári posztját töltötte be, 2022 májusában Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köztársasági elnök a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárává nevezte őt ki.