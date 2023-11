Sok színes programmal hangolódhatunk az ünnepekre a hétvégén

December első hétvégéjén is sok színes programmal vár minket a főváros. Bulizhatunk egy jót a Boiler Roomon, ellátogathatunk egy karácsonyi könyvvásárra a Skandináv Házba és részt vehetünk egy ünnepi brunchon is.

Hétvégén már naptár szerint is itt az advent. Budapesten a legkülönfélébb programokkal kezdhetünk készülődni és hangolódni a karácsonyra. Elnézhetünk egy hygge hangulatú vintage vásárba, bruncholhatunk, vagy akár kitombolhatjuk magunkat a Boiler Roomon is.

December 2., szombat

Boiler Room Budapest

A Boiler Room a világ különböző városai után december elsején Budapestre érkezik. Jobb módja nincs is annak, hogy a telet köszöntsük, mint egy kiadós bulival az Arzenálban.

Budafoki Pincejárat

Budafok a főváros pezsgő bornegyede, ahová mindenképp érdemes ellátogatni, ha valami szuper programot keresünk a hétvégére. A Budafoki Pincejárat eseményein minden hónap első szombatján – legközelebb december 2-án – felfedezhetjük a pincéket és megkóstolhatjuk a Budafokon palackozott borokat, pezsgőket. Budapest Bornegyedében kalandozva megismerhetjük a neves pezsgőkészítő cégeket és borászatokat. Az impozáns pincék pedig nemcsak vendéglátóhelyként működnek, ahol kóstolhatunk és falatozhatunk, hanem látványos kiállítások és koncertek is várnak ránk.

A programok ideje alatt a Borgiornótól ingyenes, 6-8 személyes transzferbusz közlekedik minden hónap első szombatján. A járat azoknál a pincészeteknél és látványosságoknál áll meg, ahol valamilyen különleges élményben részesülhetünk és részt vehetünk egy szuper boros programon. Természetesen nemcsak a transzferbusszal, hanem autóval, tömegközlekedéssel vagy gyalog is felfedezhetjük Budapest bornegyedét. Borkóstolókon, vezetett pincesétákon, koncerteken vehetünk részt, és megannyi kulturális program részesei lehetünk!

Karácsonyi könyvvásár a Skandináv Házban

Északi szerzők kötetei, kedvezmények és természetesen hyggehangulat vár ránk december 3-án a Skandináv Házban szervezett könyvvásáron. A kultúra iránt érdeklődőknek is bőven lesz választék, de ha karácsonyi ajándékot keresünk, akkor is érdemes vetnünk egy pillantást az eredeti nyelvű vagy magyar fordításban is szereplő kötetekre. Az eseményen mikrokönyvkiadók, vagyis az Ampersand, a Csirimojó, a Figura, az Ø, a Polar és a Sonora is jelen lesz.

December 3., vasárnap

Adventi brunch az InterContinental Budapestben

Az adventi időszak a lelassulásról szól, arról, hogy megpróbálunk minél több minőségi időt eltölteni a szeretteink körében. Ebből indult ki az InterContinental Budapest is, ahol december 3-án, 10-én és 17-én ünnepi brunchra invitálnak bennünket. Ezeken a ráérős vasárnap délelőttökön a finom falatok mellett élő zene fog gondoskodni a hangulatról.

Hungarocomix 2023

Idén sem maradhat el a Magyar Képregény Szövetség és a Kilencedik Művészet Alapítvány által szervezett vásár, a Hungarocomix: december első vasárnapján képregények ezrei közül válogathatunk. Az esemény 10 órától 16:00-ig tart a Lurdy Rendezvényközpontban, ezalatt beszerezhetjük magunknak télire a kedvenceket, de könnyűszerrel találhatunk itt karácsonyi ajándékokat is.

ReClaim Vintage – Advent Night Shopping

December 3-án, advent első vasárnapján hosszabbított nyitvatartással, este 23:00-ig várnak a Király utca új vintage boltjában, a ReClaimben. Lesz süti, karácsonyi zene, és 15 százalék kedvezmény jár minden teljes árú termékre, amennyiben a kasszánál bemondjuk a Rudolf jeligét.