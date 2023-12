Cammogva, de érkezik a tél Magyarországra, sok figyelmeztetéssel

A csapadék valamennyi formája megmutatja magát szombaton. A nyugatról érkező hidegfront pedig kellemetlen tüneteket is okozhat az erre érzékenyeknél. A borús és hűvös idő nem sok komfortérzetet ígér az első téli hónap második napján.

Csapadékos szombat elé nézünk, nyugaton a hidegfront hatására havazásra, az ország egyéb területein esőre, ónos esőre számíthatunk. Az északnyugati szél is felerősödhet, a nyugati országrészben egyenesen viharossá is fordulhat, így ezen a területen hófúvás is kialakulhat.

A hőmérséklet hűvös, de enyhe lesz hajnalban és napközben is.

A napindító hőmérséklet –1 és +11 Celsius−fok között alakulhat, míg a napközbeni maximumok 0 és 18 fok magasságába is elérhetnek, így érdemes felkészülni a magas hőingás okozta kellemetlen tünetekre.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat több figyelmeztetést is kiadott, széllökés miatt Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyére, ónos eső miatt Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyére, tartós, sűrű köd miatt az alábbi vármegyékre:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Pest,

Somogy,

Tolna,

Veszprém,

Zala.

Zivatar miatt pedig az alábbi vármegyékben van érvényben figyelmeztetés:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Békés,

Csongrád,

Hajdú-Bihar,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Tolna.

Nyugat felől támad a hidegfront

Szombat hajnalban nyugati irányból hidegfront éri el Magyarországot, ami az erre érzékenyek életét kissé megkeserítheti.

Fejfájásra, görcsös panaszokra és kopásos eredetű ízületi panaszokra is készülhetnek a frontérzékenyek. A szeles idő csak fokozhatja a fejfájás esélyét, így aki hajlamosabb erre, annál mindenképpen legyen fájdalomcsillapító.

A hő- és komfortérzetünk sem lesz az igazi szombaton, a magas hőingás miatt pedig érdemes rétegesebben felöltözni − írja az Időkép.

