Fél karral teljes élet – a szájjal bekötött cipőfűző sem akadály

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1992-ben nyilvánította december 3-át a fogyatékossággal élő emberek világnapjává. Az ENSZ célja ezzel azóta is az, hogy

felhívja a figyelmet az érintettek problémáira, jogaira,

és széles körben segítse a helyzetük javulását.

Ez alkalomból Boronkay Péter kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok magyar paratriatlonista, az Allianz paralimpikon márkanagykövete osztotta meg tanácsait és meglátásait sorstársai beilleszkedésével kapcsolatban. A 42 éves kecskeméti sportoló maga is a veleszületett hátrányból faragott előnyt az élete során. Bár fél karral született, ez nem akadályozta abban, hogy teljes életet éljen. Hatévesen már úszott, később vízilabdázott, 2004-től pedig triatlonozott.

Szerencsésnek tartom magam, én ugyanis ennek az állapotnak köszönhetek mindent

– állítja Boronkay Péter. A „minden” pedig egyebek mellett sokszoros magyar bajnoki címeket, vb- és Eb-aranyakat jelent.

Látja, hogy nem mindenkinek alakult hozzá hasonlóan az élete, ugyanakkor tudja, hogy némi odafigyeléssel és megfelelő hozzáállással mindannyian sokat tehetünk azért, hogy akadálymentesebb legyen az együttélés, a sportoló szavaival élve: a társadalom mentális akadálymentesítéséért.

Mindig kérdezz – hiszen nincs rossz kérdés!

Nagyon egyszerű példa az, amikor állunk a zebránál, megpillantunk egy látássérültet, és gondolkodás nélkül elkapjuk a karját, hogy átsegítsük az úton – kezdi a triatlonista. Holott az első és legfontosabb a kommunikáció kellene hogy legyen, vagyis ne mi magunk döntsük el, hanem kérdezzük meg, hogy kell-e a segítségünk. Mi ugyanis nem tudhatjuk más helyett, hogy mire képes, vagy mire nem.

Nagy show egy kívülálló számára, amikor kötöm a cipőfűzőmet. Ugyanis szájjal meg egyéb módszerekkel oldom meg. Egy ép ember szemszögéből ez bénázásnak tűnhet. Nem csoda, hogy általában meg is szokták kérdezni, hogy segíthetnek-e. Erre pedig én azt felelem udvariasan, hogy nem, köszönöm, én így kötöm be, megoldom.

Boronkay Péter arra is figyelmeztetett, hogy ránézésre nem tudhatjuk, valaki csak pár hete veszítette el a karját, és valóban jól jön a segítség, vagy az egész életét így töltötte, ezért már nagyobb rutinja van az ilyen helyzetek megoldásában.

Továbbá a sportoló szerint sokan bele sem gondolnak abba, hogy a fogyatékossággal élőkben ott van a bizonyítási vágy is. Szeretnék tudni azt, hogy ők is képesek megoldani egy-egy helyzetet. „Ez egy kiszolgáltatott állapot, és az az igazság, hogy jellemzően nem szeretünk segítséget kérni. Pedig a megoldás nagyon egyszerű: a kommunikáció. Azaz bátran kérjünk segítséget, ha kell, illetve bátran kérdezzünk, ha szerintünk úgy tűnik, hogy valakinek szüksége lehet a támogatásra.”

Speciális bankkártya látássérülteknek Az MBH Bank a látássérült emberek bankhasználati szokásait vizsgálta legfrissebb kutatásában, amelyből kiderült, hogy a megkérdezettek csaknem fele elégedett bankja akadálymentesítésre vonatkozó törekvéseivel, de a képernyő megjelenítésének rugalmas beállításai és a képernyőolvasó szoftverek alkalmazása gördülékenyebbé tenné az ügyintézést a vak és gyengénlátó emberek számára. A legnagyobb magyar tulajdonú hazai bank folyamatosan keresi a módját, hogy termékeit és szolgáltatásait minél szélesebb kör számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Ezért idén augusztusban bevezette a Mastercard által fejlesztett, Touch Card funkcióval rendelkező, akadálymentesített kártyákat, amelyekből már több mint 20 ezer darabot bocsátott ki.

Meglátása szerint a gyerekek legtöbbször őszinte kíváncsisággal fordulnak a fogyatékossággal élők felé. Fontos, hogy ők is őszintén kérdezhessenek. Egy gyerek szájából ugyanis nem hangozhat el rossz kérdés. Sőt, általában sincs olyan, hogy rossz kérdés. „Számtalanszor előfordult már, hogy a gyerekek kíváncsian nézegették a karom helyét. Ilyenkor mondogatják, hogy nézd, a bácsinak nincs keze. A szüleik általában próbálják csitítani őket, ami valahol egy természetes reakció. Én viszont azt szoktam mondani, hogy kérdezzenek bátran. Majd elmondom nekik, hogy én így születtem, de ma már mindent meg tudok csinálni, legfeljebb másként oldok meg helyzeteket. Mindezt persze humorral fűszerezve.”

A humor

Néha segít, ha őszintén tudunk nevetni magunkon és a saját esetlenségünkön. Ugyanakkor azt soha ne felejtsük el, hogy egészen más valakivel együtt nevetni, mint valakin nevetni. Valóban segíthet a humor, de van, amikor vékony jégen táncolunk vele.

Nem minden ember rendelkezik ugyanolyan humorérzékkel, és abban is jelentős eltérések vannak, hogy valaki hol áll az önelfogadás terén.

„Nagyon fontos az, hogy ki mondja azt a bizonyos poént” – magyarázza Boronkay, aki maga egyébként abszolút a humor híve. „Szeretek viccelni, poénkodni – még a saját helyzetemmel is. Sokszor mondok olyat, mint kéz kezet mos, vagy kezességet vállalok valamiért. Aki ismer, az tudja, hogy nyugodtan velem együtt nevethet ezen. Ugyanakkor fontos felmérnünk az adott helyzetet, és legyünk tapintatosak. Lehet, hogy egy-egy poén működhet, de nem érdemes kockáztatni. Előfordult olyan, hogy egy jó ismerősöm sütött el egy olyan poént, amit én szoktam, és hát be kellett látnunk, hogy ha nem az én számból hangzik el, akkor nem biztos, hogy működik.”

A megfogalmazás

„Van, amire érdemes odafigyelnünk, ajánlott elkerülnünk, mert sértő lehet” – figyelmeztet a paralimpikon, egyúttal emlékeztetve arra, hogy nagyon régen a nyomorék szót használták, „ami nagyon nem jó. Véleményem szerint a fogyatékos szóval nincs baj. Fogyatékosnak lenni ugyanis nem azt jelenti, hogy vesztes vagy. A legbiztosabb, ha azt mondjuk, hogy fogyatékossággal élő ember. Hiszen emberekről beszélünk”.

A befogadást egész évben támogatni kell A másképpen épek munkahelyi befogadásának jelentőségére is ráirányítja a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek december 3-án ünnepelt világnapja. A Tesco ugyanakkor nem csak ezen az egy napon, hanem egész évben hangsúlyt fektet a megváltozott munkaképességű munkatársak befogadására, ami sokszínűségi stratégiájának fontos részét képezi. Hivatalosan a vállalatnál dolgozók 4,6 százaléka él valamilyen fogyatékossággal, de a Tesco munkatársi felmérése szerint 5,1 százalékuk vallja magát fogyatékossággal élőnek. A Tesco számos kezdeményezéssel igyekszik megteremteni a biztonságos és befogadó munkahelyi környezetet számukra, így többek között nagyköveti programot működtet a vezetők tudásgyarapítására, befogadó toborzást segítő módszereket alkalmaz, tréningeken képzi az áruházban dolgozókat a látássérültek bevásárlásának segítésére, és lépéseket tesz az üzletek akadálymentesítése érdekében.

Fogadjuk el úgy, ahogy van – és ne kompenzáljunk túl

„Harmadik gyermek voltam a családban, ép testvérek mellett nőttem fel. Tulajdonképpen én voltam a kakukktojás, ám ennek nem különösebben adták jelét a szüleim” – emlékszik vissza.

Apukám nem tudott jelen lenni, amikor megszülettem. Viszont felhívta anyukámat a kórházban, és kérdezte, hogy minden rendben van-e. Anya mondta, hogy van egy kis probléma, ugyanis hiányzik a gyerek egyik karja. Apukám erre csak annyit mondott, hogy jól van, este 8-ra bent vagyok nálatok. ’81-ben volt mindez.

„Nem volt internet, nem volt Google, nem igazán tudták, hová forduljanak tanácsért, nem tudtak rákérdezni, hogy mit kell csinálni, nem dobta ki egy gép automatikusan a választ. Végül számomra a legjobb megoldást választották: ugyanúgy kell nevelni ezt a gyereket is, mint a másik kettőt.” A sportoló úgy látja, hogy ez a fajta szülői hozzáállás nagyon sokat segített neki. Ugyanis nem hátrányként élte meg a helyzetét. Szerinte fontos az is, hogy a szülei nem kényeztették el. „Saját magam tapasztalhattam meg, hogy mire vagyok képes, hogyan tudok legjobban érvényesülni. Magam jártam végig a lépcsőfokokat, nem vették el tőlem a bizonyítás örömét és erejét.” Ugyanakkor fennállhat a veszély, hogy a szülők túlsegítenek, túlkompenzálnak, amivel hosszú távon csak magatehetetlenné válhat a gyerek. Felnőttként hatványozottabban nehéz lesz számára az önérvényesítés, önmaga elfogadása. Talán az a legjobb és a legegyszerűbb, ha úgy kezeljük, mintha semmi sem történt volna. Legalábbis amennyire csak lehet. Végső soron ugyanis az a legfontosabb, hogy érezze a gyerek: több mindenben hasonlít a társaihoz, mint amennyiben különbözik. Ő sem más, legfeljebb az ő fogyatékossága látványosabb.

Fogadd el önmagad!

„Vállald önmagad, és igenis állj ki magadért” – ez egy univerzális üzenet nem kizárólag fogyatékossággal élő emberek számára Boronkay szájából, aki hozzáteszi azt is, hogy „amin pedig te magad tudsz változtatni, hát ne várj, változtass. És csak arra koncentrálj, amin valóban tudsz változtatni, és engedd el azt, amin nem. Máskülönben csak feleslegesen pazarlod az energiáidat”. Péter ma már bátran állítja, hogy elégedett a helyzetével. „Nekem hiába jönne a jó tündér egy varázspálcával a kezében. Ha 600 kívánságom lehetne, egyik sem lenne az, hogy legyen meg a karom.”

Az iskola és a pedagógusok

„Úgy látom, hogy az iskolákban, az oktatásban nem fektetnek elég hangsúlyt az érzékenyítésre” – vélekedik a paralimpikon, aki saját elmondása szerint a különböző óvodákban, iskolákban tett látogatásain és előadásain közel 30 ezer gyermekkel találkozott az elmúlt 8 év alatt. „Ilyenkor foglalkozunk az egészséges életmóddal, a táplálkozással, de beleszövöm az érzékenyítést is. Igyekszem felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy merjenek kérdezni. Vagy akár próbáljanak ki parasportokat. Szoktam kérdezni tőlük: kemények vagytok? Ha igen, akkor próbáljanak meg ülve röplabdázni vagy csukott szemmel tárgyakat megkeresni a tanteremben. Szerintem már egészen pici kortól el lehet kezdeni rávezetni a gyerekeket arra, hogyan tudnak hátrányból előnyt kovácsolni.”

Meglátása szerint az érzékenyítésben a szülők mellett óriási szerepe van a pedagógusoknak is. „Nagyon sokat tudnak segíteni a gyerekeknek abban, hogyan kezeljék ezeket a helyzeteket. Hogy ugyanúgy dolgozzanak a fogyatékossággal élőkkel, mint ép társaikkal. És aztán kialakulhasson egy egészséges és természetes segítő szándék.” Az iskolai emlékeit felidézve hozzáteszi, hogy „engem például sokszor fel akartak menteni tesiből. Én kértem azt, hogy ne tegyék. És hát szerintem a mai napig én tartom a Cooper-csúcsot a volt iskoláimban. Rájöttek, hogy milyen ügyes és milyen fürge vagyok. Persze, egy időben én is némiképp visszahúzódó voltam, de a kezdeti sportsikereket követően nagyon sokan a barátaim akartak lenni”.

A szellemi akadálymentesítésről

„A fejekben kell megváltoztatni a fogyatékos emberekről kialakult képet. Tulajdonképpen egy társadalmi szintű szellemi akadálymentesítésre van szükség – mondja Boronkay. – Mindannyiunknak megvan ugyanis a maga kihívása vagy fogyatékossága. Nekem hiányzik az egyik karom, más viszont túlsúllyal küzd, vagy láncdohányos. Mindenkit lehet valamiért bántani vagy csúfolni. Úgy gondolom, hogy mindkét oldal érzékenyítésére egyformán szükség van.”

A világbajnok szerint nagyon sok erőt meríthetnek a fogyatékossággal élők a célokból vagy akár konkrétan a sportból. „A sportnak köszönhetek mindent, és továbbra is az életem része. Ez szerintem így is fog maradni. Bár a profi parasportot abbahagytam, az amatőr élsportot nem. Éppen készülök az Ironmanre, nemrég futottam maratont (2 óra 59 perc).”

Karitatív sorsjegy-értékesítő hálózat Húszéves a Szerencsejáték Zrt. Karitatív sorsjegy-értékesítési hálózata, amelynek köszönhetően a vállalat hosszú ideje élen jár a fogyatékossággal élő, illetve megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában. A nemzeti lottótársaság alapvető társadalmi küldetésének tekinti a hálózat működtetését, éppen ezért kiemelt figyelmet fordít annak megújítására és a szolgáltatási paletta bővítésére – hangzott el a kerek évforduló alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón. A hálózat révén 70 település több mint 120 értékesítőhelyén mintegy 180 megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz a vállalat értékesítőként. Ők teszik ki a nemzeti lottótársaság munkavállalóinak 10 százalékát, a csak értékesítéssel foglalkozó kollégák körében pedig immár közel 20 százalékos arányt képviselnek.

A világbajnoki felkészülések közben is tudta, hogy a sportolói karrier után is lesz élet: „Tudatosan készültem arra, hogy egyszer eljön majd a civil élet. Mindig folyamatosan képeztem magam. Az egyetemen szociális munkásként végeztem, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel is foglalkozom. Meg persze közben edzői végzettségeket is szereztem, és most sportmenedzsernek is tanulok.” Jelenleg a Magyar Triatlon Szövetség para szakágának a szövetségi kapitánya, és edzőként is tevékenykedik.

Sok sportoló nem figyel arra, hogy mi lesz majd a sportpályafutása után. Holott akkor is kell hogy maradjon valamilyen motiváció, mert az élet megy tovább. Ráadásul az élsportolók remek kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek később is hasznosak lesznek. Nincsenek kiégve az élettől, célorientáltak, van bennük lendület.

Boronkay Péter úgy fogalmaz: ő tudta, hogy ha nyer érmeket, utána is lesz dolga, méghozzá példát mutatni! „Nem akartam negyven pluszosan lerakni a lantot, hátradőlve chipset és kólát magamba tömve ellenni életem végéig. Ez egy tévút.”

(Borítókép: Boronkay Péter a 2016-os paralimpián Rio de Janeiróban. Fotó: Buda Mendes / Getty Images Hungary)