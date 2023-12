Nincs megállás: újabb bombát dobna a választási törvényre a Mi Hazánk

Tízpontos választási reformcsomagot jelentett be a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Novák Előd a hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján. Mint a képviselő elmondta: ezeket nem egy törvényjavaslatként tervezik benyújtani, hanem külön-külön, sőt

bizonyos pontokat már más törvények módosítójaként be is nyújtottak az Országgyűlés elé, ezek még a bizottsági elbírálásra várnak.

Mint ismert: a Mi Hazánk korábbi választási törvénymódosítója nagy port kavart, hiszen alig több mint fél évvel a 2024-es önkormányzati választások előtt írná át alapjaiban a rendszert. Ugyanakkor némi meglepetésre a tervezetet a kormánypártok napirendre szavazták, így múlt csütörtökön már vitázott is róla a parlament. Elfogadására ugyanakkor még várni kell. Ezzel kapcsolatban Novák Előd megjegyezte: már a napirendre vétel is félsiker volt. Ennek ellenére most újabb javaslatcsomaggal álltak elő. A képviselő a sajtótájékoztatón ismertette a 10 pontot. Ezek a következők:

Alapfokú iskolai végzettséghez kötnék a szavazati jogot, azaz aki nem tud írni-olvasni, attól megvonnák, későbbi sikeres tanulás után pedig visszaadnák. Lapunk kérdésére a képviselő megerősítette, a választói életkoron nem változtatnának, az maradna továbbra is 18, ám nem zárkóznak el attól sem, hogy lejjebb vigyék. Kezdeményezik a szavazatvásárlás és láncszavazás eltörlését, amit rendkívül súlyos büntetéssel próbálnának elérni. Eltörölnék a szavazószállításokat, jelenleg kis létszámmal ez engedélyezett. Bevezetnék a visszahívhatóság intézményét a képviselőkre vonatkozóan. Eltörölnék a képviselők mentelmi jogát. Megválasztás, választási indulás előtt kötelezően nyilatkozniuk kellene a jelölteknek kettős állampolgárságukról. Itt Novák Márki-Zay Péterre utalt, akiről csak az előválasztások után derült ki, hogy egyben kanadai állampolgár is. Közvetlen államfőválasztást vezetnének be, a „nép válassza a köztársasági elnököt”. Kötelező lenne választási programot adniuk a pártoknak, másként nem indulhatnak a választásokon. Kötelező miniszterelnök-jelölti vitát vezetnének be. A médiatanácsban ellenzékieknek is helyet kell biztosítani.

Kérdéses, hogy ezek a választási reformjavaslatok milyen támogatottságra számíthatnak a többi párt részéről. Az első pontot például épp Novákék még a Jobbik színeiben is megpróbálták elfogadtatni, zéró sikerrel.

Novák Előd ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre elmondta: egyelőre szeretnének társadalmi vitát indítani a kérdésben, amelyből később reményeik szerint parlamenti is válhat. Novák Előd sietett leszögezni, hogy az első két ponttal nem a cigányságot akarják diszkriminálni, de hozzátette: véleménye szerint erre a társadalmi rétegre jellemzőbbek ezek a tulajdonságok inkább.

(Borítókép: Novák Előd 2023. november 30-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)