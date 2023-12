Nagy lendülettel rongyolt bele az út szélén álló villanyoszlopba

„Az elmúlt időszakban három olyan baleset is történt, ami miatt megint fogjuk a fejünket, pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek lettek volna” – írja az MKIF oldalán.

Az első jelenet éjszaka készült, vélhetően egy ittas sofőr vitt el egy villanyoszlopot, ami még a tetőn is megpattant egyszer, mielőtt földet ért volna. A sofőrnek szerencséje volt, sérülés nélkül megúszta a balesetet.

Ezt követően egy nappali videó következik az M1-es autópályáról, ahol a sűrű forgalomban egy belső sávban haladó autó szállt bele egy kamionba. Ennek következtében az autó berepült a belső szalagkorláthoz.

Végezetül pedig egy hétfői jelenetsor a Kőröshegyi völgyhídról. A sofőr vélhetően túl nagy sebességgel ment, magas rakománnyal, és nem számolt az erős oldalszéllel. A tréler kibillent egyensúlyából, és felborult. Szerencséjére nem jött mögötte senki, és még a vontató kisbusz sem borult fel.

Az MKIF néhány kérést is megfogalmazott, hogy a jövőben kevesebb hasonló eset történjen. A tanácsok szerint indulás előtt mindig érdemes átnézni az autót, és átgondolni azt is, mit szállítunk, és milyen veszélyei lehetnek közlekedés közben. „Ittas állapotban soha ne üljön senki volán mögé, mert a fáradtság is úgy hat ránk, mintha meginnánk pár üveg sört” – olvasható a következő hasznos tipp.

Két korsó sör után például a látómező beszűkül, csőlátás alakulhat ki, lassulnak a reflexek. Mozdulataink egyre „bizonytalanabbak” lehetnek, felszabadultabbá, figyelmetlenebbé válhatunk. És szinte ugyanez a „hatása” annak, ha valaki kialvatlanul vezet. Ha valaki a vezetés előtti 24 órában 5 óránál kevesebbet alszik, kétszer nagyobb eséllyel szenvedhet balesetet.

Emellett arra kérnek mindenkit, ha úgy érzi, fáradt, a legközelebbi pihenőnél álljon meg, és gondoskodjon a megfelelő (alkoholmentes) folyadékpótlásról.