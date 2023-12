Élete végéig börtönbe kerülhet Muki, Pénzes Henrietta gyilkosa

Újra súlyos büntetést kaphat Pénzes Henrietta gyilkosa. A Muki néven elhíresült férfi két éve szabadult, miután elítélték egy 17 évvel ezelőtti gyilkosság miatt. 2006. július 20-án K. András kirabolta, megerőszakolta, majd felgyújtotta Pénzest. A különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény után a lány a kórházban halt bele a sérüléseibe.

Az RTL Híradó riportja szerint négyzethálós füzetbe, gyöngybetűkkel írta össze kérdéseit és észrevételeit a most 32 éves férfi. Ügyvédjével még a tárgyalást megelőző percekben is egyeztettek, majd nyugodtan, megbilincselve lépett be a tárgyalóba.

A férfi szabadulása után Makóra költözött húgához, de az ügyészség szerint csak néhány hétig tudtak egymás mellett békében meglenni. A tárgyalási felvételek szerint K. András elkezdett a sértett felett uralkodni, kötözködni, és azt várta el, hogy húga mindenben szolgálja ki.

Volt, hogy egy-egy vita után késsel fenyegette meg, illetve legalább egy alkalommal fojtogatta is.

A nő a szorításból ki tudott szabadulni, és segítséget hívott, bátyját ezután tartóztatták le. A férfi tagadta bűnösségét. Az ügyészség különös visszaesőként életfogytig tartó börtönbüntetés kiszabását kérte, azzal a kikötéssel, hogy feltételesen 25 év után szabadulhat.