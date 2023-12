Durvul a hókáosz, megdermedt a hegyvidéki közlekedés

Egy olvasónk jelezte felénk, hogy az estére Budapestet is elérő havazás miatt leállt a teljes hegyvidéki közlekedés. Ezt erősítette meg a BKK Go alkalmazás is, illetve a BKK Info Facebook-oldala is.

Utóbbi szerint

a 137-es autóbusz a Viharhegyi út és a Máramaros út között nem közlekedik,

a 128-as autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Rőzse köz, a Józsa Béla köz, a Tarpatak utca, a Hadik András utca, a Lelesz utca, a Felső Svábhegyi út és a Regőczi István tér megállót,

a 60A autóbusz nem közlekedik a teljes vonalon,

a 155-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Galgóczy utca, a Zalai út, a Hunyad köz, a Hunyad lejtő, a Béla király út, a Fácános tér, a Csillagvölgyi út és a Cinege út megállót.

Valamennyi járat időjárási okok miatt nem, vagy rövidített útvonalon közlekedik. A BKK Go applikációja szerint a 21-es, a 210-es, és a 221-es autóbuszok haladását a forgalom akadályozza.

Az ügyben kerestük a BKK-t, ahol megerősítették, hogy a havazás nehezíti a körülményeket, egyelőre azonban nem látható, mikor oldódik meg a probléma.

Simonfán térdig ér a hó

A havazás azonban nem csak a fővárosi közlekedést nehezíti. Az Időkép Kaposfüred után Simonfán nézte meg, milyen a hóhelyzet. „Beleugrottunk a hóba, először fél lábszárig, a következő helyen már térdig süllyedtünk” – jellemezték a körülményeket. Beszámolójuk szerint átlagosan 30 centiméter vastag ott a hóréteg.