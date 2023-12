Eddig úgy volt, hogy a gyógyíthatatlan ALS-ben szenvedő alkotmányjogász, Karsai Dániel a jövő héten ül le vitázni Kósa Lajossal. Azonban most úgy tűnik, elhalaszthatják a beszélgetést, amelyen nem csak a két szereplő vesz részt. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához forduló férfi szerint az élet végi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért.

Korábban az Index is beszámolt róla, hogy december 1-jén a Momentum meghívására részt vett a parlament ülésén Karsai Dániel. Több ellenzéki politikus is kiállt ügye mellett, akiknek az alkotmányjogász ezt meg is köszönte közösségi oldalán, egyúttal beszélgetésre invitálta Kósa Lajost, aki ígéretet tett, hogy eleget fog tenni a kérésnek.

Néhány nappal később Karsai Dániel bejelentette, hogy Kósa Lajos valóban elfogadta a vitára való felkérését, és a vitára kedden 13 órakor kerül sor a Parlamentben.

Az alkotmányjogász később elárulta, hogy a fideszes politikus négyszemközt szeretne vele találkozni, ezért még az sem biztos, hogy Karsai Dánielt elkísérhetik az ügyvédei.

Az alkotmányjogász azonban szerette volna, ha legalább néhány sorstársa elkísérheti őt a beszélgetésre. Ebbe a legújabb fejlemények szerint a képviselő is beleegyezett, azonban szerinte így az egyórás időkeret kevés, ezért halasztást kért.

Kósa Lajos képviselő úrral egyre jobban alakul a találkozás. A képviselő úr beleegyezett abba, hogy több sorstársammal együtt beszélgessünk. A képviselő úr ugyanakkor úgy vélte, hogy ennyi embernek már nem elég az egyórás időkeret, ezért egy héttel későbbre tette volna a dolgot. Én jeleztem neki a mai napon, hogy az első eszmecserére elegendőnek tartom az egy órát. Bízom benne ugyanis, hogy ez az alkalom csak az első lesz a sorban. Remélem, a képviselő úrnak így már megfelelő lesz a jövő keddi alkalom

– írta erről szóló Facebook-bejegyzésében Karsai Dániel.

Az alkotmányjogász egy ritka, gyógyíthatatlan motoneuron-betegségben szenved, amely teljes lebénuláshoz vezet, így a betegség végén fulladás miatt következik be a halál. Mivel a betegség a mentális képességeket nem érinti, ezért azt szeretné elérni, hogy engedélyezzék számára az eutanáziát.

A bíróságon folyó perben Karsai Dániel és a mögötte álló jogászok azt szeretnék elérni, hogy önszántából véget vethessen az életének mások segítségével. Karsai Dániel egyébként nemrég szólalt fel Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságán az élet végi döntések meghozatalának magyarországi tilalma ellen. Az Igazságügyi Minisztérium korábban azzal érvelt, hogy az élet védelme elsődleges a keresztény kultúrában, így Magyarországon is.

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához forduló alkotmányjogász életútját ebben a cikkünkben részleteztük.