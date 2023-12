Szigorítják a trafiktörvényt, új dohányboltok nyílhatnak a vendégmunkásoknak

Lázár János építési és közlekedési miniszter november 21-én nyújtotta be a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról törvényjavaslatot. Az ügy érdekessége, hogy az új szabályozást a miniszter nem a kormány nevében nyújtotta be, hanem egyéni képviselőként. Vélelmezhetően a kormányon belül sincs teljes támogatottsága a javasolt intézkedéseknek.

Ehhez képest a törvényjavaslat parlamenti expozéját a tárca állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára, Ágh Péter tartotta, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy sok trafikban azért szolgálnak ki kiskorúakat, mert a bírságok jelenlegi mértéke nem jelent elegendő visszatartó erőt. Mint fogalmazott:

Drákói szigorral sújtunk le arra a trafikosra, aki a törvény legfőbb célját szabotálja. Súlyos, visszatartó erejű pénzbírságot vezetünk be, végső soron pedig a trafikengedélye is rámehet a vétkesnek.

Az az üzletvezető, akit a bírságok sem tántorítanak vissza, az engedélyét és trafikjának működését kockáztatja a törvényjavaslat szerint. Ez azt jelenti, hogy kizárhatja magát örökre abból a lehetőségből, hogy trafikot üzemeltethessen. A módosítás alapján a bírság mértéke január 1-től legalább egymillió forint, minden további jogsértés esetén pedig az előző bírság mértékének minimum 150 százaléka, de legfeljebb tízmillió forint lehet.

Emellett szélesebb körben lesz alkalmazható a koncessziós pályázat mellőzésével, vagy még ellátatlan településen kijelölés útján a dohánybolt üzemeltetése.

Az elfogadásra váró jogszabály egyik vitatott rendelkezése szerint a miniszter feljogosíthat általa kijelölt személyt dohánybolt üzemeltetésére olyan „fizikailag lehatárolt létesítményben vagy létesítményegyüttesben, amely egy építési beruházás megvalósítása érdekében egyszerre legalább négyezer munkavállaló elszállásolására alkalmas”.

Az Országgyűlés gazdasági bizottságában november 29-én lefolytatott vita során a jobbikos Z. Kárpát Dániel kérte, vegyék ki a javaslatból ezt a szabályt, mert

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár közölte: azért tartják fontosnak, hogy legyenek elkülönített nemzeti dohányboltok az ipari parkokban, hogy a Magyarországra beáramló vendégmunkások tömegei ne vegyüljenek a helyi lakossággal, ne kelljen bejárniuk a településekre dohányáruért. Az államtitkár szerint az a javaslat célja, hogy ne trafikingázás miatt járjanak be a munkavállalók a kisebb településekre.

Rekordbevételek dohányáru-forgalomból

A dohányáru-forgalom rekordot döntött 2022-ben, meghaladta az 1,1 ezer milliárd forintot – számolt be a hvg.hu. Az Országos Dohányboltellátó, amely a nemzeti dohányboltok beszállítója, tavaly 8,8 milliárd forint koncessziós díjat fizetett be az államkasszába, árbevétele pedig szintén rekordot döntött, meghaladta a 970 milliárd forintot. Az államnak sem volt még soha ennyi dohánybevétele, jövedéki adóból 476 milliárd forint folyt be.