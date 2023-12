Növényvédő szer került az ivóvízbe Akasztón, a lakók fejenként napi három liter vizet kapnak

A Bács-Kiskun vármegyei településen, Akasztón mosódott nővényvédő szer az ivóvízrendszerbe, ami miatt csak lajtos kocsiból tudnak vizet használni a lakók. Azonban abból is csak napi három liter jut. A vízközmű-szolgáltató vezetője szerint már dolgoznak a probléma megoldásán, de szerinte csak márciusra sikerülhet a megoldás.

Két lajtos kocsiból osztják a vizet a 3 ezer lelkes Bács-Kiskun vármegyei község centrumában, Akasztón. Azonban csak három liter a napi fejadag.

A helyi lakosok ezt keveslik, mert a kávé és a tea mellett nem is biztos, hogy elég egy leveshez is. Emellett az önkormányzat konyhája is a lajtos kocsihoz jár vízért.

Jelenleg nálunk, Akasztón a csapvízből inni nem lehet. Ugyanis növényvédő szer bemosódása miatt fertőzött a víz

– mondta Suhajda Antal polgármester az RTL Híradónak.

A helyzet hétfőn óta áll fenn, ugyanis akkor derült ki, hogy bentazon peszticid maradványait mutatták ki az ivóvízben. A fertőzött kutak 2,5 kilométerre vannak a település határától, az egyik 40, míg a másik 80 méter mélyen, de mindkettőben kimutatták a mérgező anyag jelenlétét.

Csak arra tudunk gondolni jelenleg, hogy az elmúlt hónapokban nagy mennyiségű csapadék hullott le, és a mi talajunkon nincs meg az a vízzáró réteg, mint máshol, így a szer könnyen lemosódhatott az altalajba

– magyarázta Suhajda Antal, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt hónapokban 110 milliméter csapadék hullott.

A vízközmű-szolgáltató vezetője szerint már dolgoznak a probléma megoldásán, de nem egyszerű feladat, így azt gondolja, hogy csak márciusra tudnak elkészülni a víztisztító technológiai megoldással, ami a problémát megszüntetheti.

A hatóságok dolgoznak a szennyezés forrásának megtalálásán. Egyelőre egészségügyi problémáról nem tudnak