Összedőlt egy buszmegálló Tatabányán

Magyarné Kocsis Andrea önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán, hogy milyen elképesztő állapotban vannak bizonyos buszmegállók – adta hírül a KEMMA.

Fényképpel illusztrálta, hogy egy tatabányai, fából épült buszmegálló például olyan rozoga állapotban volt már, hogy az megadta magát és végül össze is dőlt. A síkvölgyi temető melletti összeomlott buszmegálló helyére új épül.

A fényképet kommentelők szerint nem ez az egyetlen buszváró, amely életveszélyes állapotban van az országban, de ebben az esetben személyi sérülés most nem történt.

Az önkormányzati képviselő azt is megírta, hogy sokan látogatják elhunyt szeretteiket a temetőben, így nagy ott a forgalom, ezért is sürgős egy új buszmegálló a régi helyére, erről pedig már tájékoztatta is az illetékes szakirodát.