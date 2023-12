Uniós jogot sérthet a külföldiek áfa-visszatérítésére vonatkozó magyar szabályozás

Az Európai Bíróság főtanácsnoka által december 14-én kiadott vélemény szerint ellentétes az Európai Unió jogával az a magyar szabály, amely nem engedi a külföldi adózóknak, hogy az áfa-visszatérítési eljárásban irataikat akár a fellebbezéskor is beadhassák. Barta Péter, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda ügyvédje szerint ha a végső ítélet is ezt mondja ki, az nemcsak megkönnyítheti a külföldi vállalkozások áfa-visszaigénylését, de korábbi, a magyar költségvetésben ragadt áfák visszatérítését is megnyithatja.