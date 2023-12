Az elmúlt két hét alatt kilencen fagytak meg Budapest utcáin

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy kilenc embertársunk fagyott meg az utcán megfelelő lakhatás hiányában az elmúlt két hétben!” – olvasható a bejegyzésben.

A Város Mindenkié arra kéri az embereket, hogy azonnal jelentsék a Menhely Alapítványnak, ha észrevesznek valakit az utcán, akit a kihűlés veszélye fenyeget. Az alapítvány diszpécser szolgálata ezen a telefonszámon érhető el: 06 1 338 4186.

A hazai hajléktalanellátás téli helyzetéről szóló cikkünkben írtunk róla, hogy ebben az időszakban a lakosság is szívesebben segít másokon, sok helyen még most is várják az adományokat. A leghidegebb évszakban különösen sok dolga akad a humanitárius szervezeteknek az ünnepek közeledtével, az önkéntesek mindent megtesznek azért, hogy a karácsony azok számára is örömteli legyen, akik rendkívül magányosak, reményvesztettek.