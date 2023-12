Víz nélkül maradtak karácsony előtt a Budapest környékén élők

Több agglomerációs város is vízhiánnyal kénytelen megküzdeni a karácsony előtti napokban, miután csőtörés keletkezett azon a vezetéken, amely Budapest–Csepel irányából az ivóvizet továbbítja az érdi tárolómedencébe, ahonnan Törökbálintot és Diósdot is ellátják.

Az Érd és Térsége Vízközmű Kft.-re hivatkozva Törökbálint Város Önkormányzata kedden közölte: a három érintett településen többnapos vízhiányra kell készülni, ami akár szombatig vagy vasárnapig is eltarthat. A tájékoztatóból kiderült, hogy

néhány nappal ezelőtt egy stratégiai fontosságú 600 milliméteres belső átmérőjű vezetéken keletkezett csőtörés, ami a Budapest–Csepel irányból átvett ivóvizet továbbítja az Érd, Bakonyi-Mecseki utcák kereszteződésében lévő tárolómedencékbe. Ezekből a medencékből szivattyúzzák tovább Érd parkvárosi részeibe, Törökbálint nagy részére és Diósd egy részére a vizet.

Mivel a 600-as vezetéken olyan jellegű a meghibásodás, amit csak speciális anyagokkal lehet javítani, két speciális csőkötő idomot kellett külföldről megrendelni, ami előreláthatólag pénteken (december 22-én) érkezik meg. Reményeik szerint így meg tudják javítani a vezetéket.

Mindaddig egy másik töltővezetéken töltik a Bakonyi-Mecseki medencéket, aminek viszont csak 400 milliméter a belső átmérője. Tehát ezen jóval kevesebb vizet tudnak feladni a medencékbe, ami ugyanakkor az elmúlt napokban még éppen elég volt ahhoz, hogy eddig ne legyen sehol vízhiány.

Csőtörésre csőtörés

Az elmúlt két éjjel viszont további csőtörések keletkeztek más vezetékeken (Érd: Mecset utca, Erzsébet utca, Tárnoki út; Diósd: Pacsirta utca), ami negatívan befolyásolta a medencék tölthetőségét. Így keddre olyan mértékben csökkentek a medenceszintek, hogy azt valószínűsítik, szerdán Érd II., III. és IV. nyomásövezetében, valamint Törökbálinton és Diósd egy részén vízhiány lesz, ami akár a hétvégéig is eltarthat, miután a péntekre tervezett csőjavítás után idő kell az újratöltésekhez.

Sóskúton és Pusztazámoron csak rövidebb vízhiány várható, Tárnokon pedig az érdi I. nyomászónához hasonlóan valószínűleg nem lesz vízhiány (kivéve egy esetleges csőtörést abban a zónában).

Tehát fel kell készülni három településen is többnapos vízhiányra. A törökbálinti önkormányzat arról számolt be, hogy három darab öt köbméteres tartályos autót tudtak rendelni, de rendelkeznek még három kis tartállyal is. A további lajtoskocsi-lehetőségek felkutatásában segítséget kértek a többi önkormányzattól is.

Fel kell hívni a lakosságot, hogy palackos vízből is tartalékoljanak lehetőség szerint nagyobb mennyiséget. Vízhiány bekövetkezése esetén a tartályos autók kiállási helyét közöljük településenként, illetve egyeztetünk annak helyéről

– hangsúlyozták.

Nem új keletű a probléma

Törökbálint vonatkozásában a vízügyi kihívások csőtörés nélkül is ismertek: a településre tervezett 500 lakásos társasházról szóló cikkben már jeleztük: a projektet ellenző érvek között szerepelt mások mellett a szűkös ivóvízkészlet, a szennyvíztelep nem elégséges kapacitása, illetve a már eleve túlterhelt közúthálózat is.

A vízhiány nyáron is felütötte a fejét:

Érd,

Diósd,

Tárnok,

Törökbálint,

Sóskút

és Pusztazámor

polgármestere is úgy határozott, hogy reggel 5 és 9 óra között, valamint este 18 és 23 óra között tilos a locsolási és medencefeltöltési célú vízhasználat az ivóvízhálózatról.

