Indul a kormány új csereprogramja az Erasmusból kiesett, modellt váltott egyetemeknek

Elindul a modellt váltott egyetemek nemzetközi csereprogramjait segítő Pannónia Program – jelentette be Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára, a tárca és a Tempus Közalapítvány sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten.

Hankó Balázs közölte, hogy a jövő évben 10 milliárd forint áll rendelkezésre arra, hogy a modellt váltott egyetemek diákjai, az oktatók és a kutatók a világ vezető egyetemein szerezzenek olyan tapasztalatokat, amit majd hasznosítani tudnak a magyar gazdaság és társadalom fejlesztésére.

A program pályázati felhívása a tárcával stratégiai partnerként együttműködő Tempus Közalapítvány honlapján jelent meg – tette hozzá.

Az államtitkár szerint a sikeres magyar felsőoktatás egyik feltétele, hogy a hallgatók nemzetközi csereprogramokon vehessenek részt. Mint hangsúlyozta, jelenleg 10 ezer diák, tanár és kutató vesz részt ilyen programokban, ám a Pannónia Programtól azt várják, hogy számuk 2030-ra érje el az évi 20 ezret.

Közölte: úgy számolnak, hogy

a program jövőre 8 ezer diáknak, oktatónak és kutatónak teszi lehetővé, hogy a világ bármelyik felsőoktatási intézményében nemzetközi tapasztalatokat szerezzen.

Mint hangsúlyozta, az így szerzett krediteket minden esetben el fogják fogadni a hazai intézmények, illetve a tapasztalatszerzést havi 350-500 ezer forintos ösztöndíjjal is támogatják.

Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tenderre január 15-től pályázhatnak a felsőoktatási intézmények, a pályázatok beadási határideje pedig január 29. Terveik szerint a kuratórium február végéig meghozza a döntést a pályázatokról, és április végéig a szerződéseket is megkötik.

Huszonegy egyetemet tilthatnak ki az Erasmusból

Mint arról az Index is írt, az Európai Bizottság döntése értelmében az alapítványi irányítású egyetemeket kizárhatják az Erasmusból. A tiltás összesen 21 magyarországi egyetemet érint, ennyi működik ugyanis alapítványi formában. Az érintett intézmények között van

a Budapesti Gazdasági Egyetem,

a Debreceni Egyetem,

a Budapesti Corvinus Egyetem,

a Magyar Táncművészeti Egyetem,

az Állatorvostudományi Egyetem,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

a Semmelweis Egyetem,

a Pannon Egyetem,

a Soproni Egyetem,

a Szegedi Tudományegyetem,

a Színház- és Filmművészeti Egyetem,

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Dunaújvárosi Egyetem,

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,

a Neumann János Egyetem,

a Nyíregyházi Egyetem,

az Óbudai Egyetem,

a Széchenyi István Egyetem,

a Tokaj-Hegyalja Egyetem,

a Pécsi Tudományegyetem.

Hankó Balázs az Indexnek is nyilatkozott az ügyben. Többek között elmondta, hogy bíznak abban, hogy sikeresen megegyeznek az Európai Bizottsággal az Erasmus kapcsán. Elmondása szerint a Pannónia Program nem az Erasmus eltörlésére indított B terv.

Mint mondta, egyébként is gondolkodtak egy még inkább nemzetközi program elindításában, hiszen eddig is voltak Erasmuson kívüli lehetőségek, most ezeket szeretnék bővíteni.

Hozzátette, a Pannónia Program Európán kívülre is kiterjedne, a magyar diákok a világ top-top-top egyetemeire juthatnak el a jövőben, akár rövidebb időre, akár egy teljes szemeszterre. Erre az Erasmustól függetlenül lehetőséget biztosítanak.