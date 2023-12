A vitorláskikötőzéssel a MSZP megsértette az MCC jóhírnevét

Az AB szerint egyértelműen téves tényállításról volt szó, ami nem minősíthető lényegtelen tévedésnek. A taláros testület azt is megállapította, hogy az ügyben született korábbi bírósági ítéletek Alaptörvény-ellenesek.

A Magyar Szocialista Párt valótlanságokat állított a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány révfülöpi vitorláskikötőjéről az Alkotmánybíróság döntése alapján – közölte lapunkkal az MCC. A taláros testület szerint jóhíre egy szervezetnek is van, és az Alaptörvény azt is védi. Az AB határozatában három korábbi bírósági ítéletet is megsemmisített és új tárgyalásra kötelezte a feleket.

A Magyar Szocialista Párt még 2020-ban egy Facebook-videóban tiltakozott amiatt, hogy a révfülöpi kikötő az MCC tulajdonába került. Hamar kiderült, hogy az állításuk téves volt,

nem a település közforgalmú kikötője, hanem egy magánkikötő került az alapítványhoz. Az MCC pert indított az MSZP ellen valótlan tényállítás, megtévesztés, az alapítvány jó hírnevének súlyos megsértése miatt. A korábbi bírósági döntésekkel szemben az Alkotmánybíróság mostani határozatával egyértelműen kimondta, hogy a Facebook-videó készítőitől „minden kétséget kizáróan elvárható lett volna a kérdéses ingatlanok megfelelő azonosítása”.

Az AB szerint egyértelműen téves tényállításról volt szó, ami nem minősíthető lényegtelen tévedésnek, mert alkalmas arra, hogy az MCC megítélését a társadalom széles körében negatívan befolyásolja. Jóhíre egy szervezetnek is van, és az Alaptörvény azt is védi – fogalmaztak határozatukban az alkotmánybírák. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a korábbi bírósági ítéletek Alaptörvény-ellenesek, emiatt megsemmisítette azokat és új tárgyalásra kötelezte a feleket.