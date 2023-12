A St. Andrea szőlőbirtokról jött a világ egyik legjobb vörösbora

Világklasszis – írta James Suckling a St. Andrea Agapé nevű egri bikavérjéről 2023 nyarán, amikor 98 pontra az egri vörös házasítást, és úgy jellemezte, hogy „a világ legjobb vörösboraihoz hasonlítható”. A borászatot irányító, Lőrincz Györggyel és borásztársával, ifj. Lőrincz Györggyel az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgettek.

Mindig a végjáték a legizgalmasabb szerintem, ha megmarad a gyümölcs, tehát meg tudja őrizni a gazda. Szüret után én nagyon hálás voltam. Volt ugyan esőnk, de azért nem lehet mindig teljes szárazságban szüretelni, ugyanakkor érettek lettek a gyümölcsök

– mondta a St. Andrea Szőlőbirtok vezetője, hozzátéve, hogy ezúttal kicsit gazdagabbak lettek cukortartalomban a mustok ahhoz képest, amit gondoltak és terveztek. Ez szerinte megmutatja, milyen furcsa lett ez az évjárat. A borokat egyébként biztatóaknak, ízleteseknek találta.

A birtok irányításában édesapja mellett évek óta részt vesz ifjabb Lőrincz György is. Ő egyebek mellett arról is beszélt az Aréna című műsorban, hogy minden egyes szőlőfajtát megpróbálnak külön szüretelni, külön érlelni és az érlelés végén döntik el ketten, hogy az egyes borok hogyan álljanak össze.

Meglátásuk szerint szinte minden esetben jobb a házasítás.

Ennek az az objektív oka, hogy megpróbálják ezeknek az alapanyagoknak, ezeknek a fajtáknak az előnyös tulajdonságait úgy ötvözni, hogy a végén valami nagyobb egyensúly és magasabb dimenzió szülessen meg – mondta ifjabb Lőrincz György.

Olyan borokat szeretnének készíteni, amelyek az egri borrégiót a legjobban kifejezik, és amik egyedi karaktert mutatnak. A bikavérek esetében a kékfrankos fajtára szeretnének alapozni és azt a lehető legnagyobb százalékban használni, viszont „feldíszíteni lehet olyan más, akár világfajtákkal is, hogy a végén valami utánozhatatlan és nagyon-nagyon egyedi bor szülessen meg” – hangzott el.

A klímaváltozással az Egri borvidéken is számolni kell – mondta el Lőrincz György, ami azt is jelenti, hogy új szőlőfajták és új termelési módok is megjelenhetnek. Az utóbbi néhány évben már nagyon változatos klimatikus adottságok mellett dolgoznak, így a borvidék termelői már látnak valamit abból, hogy a meglévő szőlőfajták miként bizonyítanak.