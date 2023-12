Balog Zoltán levelet írt Karsai Dánielnek, súlyos veszélyekre figyelmeztetett

„Karácsonykor levelet kaptam Balog Zoltán püspök úrtól” – írta Facebook-oldalán Karsai Dániel. A teljes izomsorvadással járó gyógyíthatatlan betegségben szenvedő jogász posztjában beszámolt arról, hogy Balog püspök levele empatikus és egyben gondolatébresztő volt, még akkor is, ha az abban foglaltak többségével nem értett egyet.

A levél egy pontján a püspök azt írta a jogásznak, hogy

súlyos károkat okozna életünk értékének megítélésében és a gyógyító szakmák művelőinek szemléletében, ha a szenvedő döntése alapján orvosok vagy mások törvényes felhatalmazással segíthetnék kioltani a szenvedő életét.

Apokaliptikus lejtő és a hospice-szolgáltatás

„Annak viszont nagyon örülök, hogy az élet végi döntésekkel kapcsolatos társadalmi beszélgetés tovább mélyül” – írta a levélről posztjában Karsai Dániel. A püspök azon kérdésére, hogy kinek van joga dönteni a halálról, a jogász egyértelműen rávágta: „Nekem. A sajátomról”.

Balog Zoltán levelében azt is felvetette, hogy kire lehet ruházni a más ember halálában való részvétel felelősségét és lelkiismereti terhét.

A válasz erre is egyszerű: senkire nem kell. Élet végi döntésben részt venni mindenkinek csak saját elhatározásából lehet. Erre sem beteget, sem orvost, sem mást nem lehet kötelezni

– replikázott az alkotmányjogász, aki szerint az élet végi döntések bármilyen fokú legalizálása egyáltalán nem lökne egy társadalmat valamiféle „apokaliptikus irányba mutató lejtőre”.

A hospice-szolgáltatás fejlesztését magam is üdvözlendőnek tartom. Ugyanakkor az nem nyújt megoldást az én és a hozzám hasonló helyzetben lévők problémájára. Nekünk ugyanis valószínűleg nem lesz szükségünk ilyen ellátásra

– tette hozzá Karsai Dániel a püspök azon felvetésére válaszolva, hogy az élet végi döntéshez való jog megadása helyett a haldoklók minél magasabb szintű támogatását kell fejleszteni, elsősorban a hospice-ellátás bővítésével.

Nyilvános eszmecserét szeretne a püspökökkel a kegyes halálról

„Minthogy a püspök úr levele számos, további eszmecserére indokot adó gondolatot felvetett, a következő kezdeményezéssel éltem. Meghívtam Balog Zoltán és Fabiny Tamás püspök urakat egy nyilvános beszélgetésre” – közölte az alkotmányjogász. Hozzátette: Fabiny püspök úr már jelezte, hogy szívesen részt vesz benne, és reméli, Balog püspök úr is partner lesz a beszélgetésben.

Mint arról korábban beszámoltunk, Fabiny Tamás evangélikus püspök is támogatásáról biztosította a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dániel alkotmányjogászt, aki augusztusban állt nyilvánosság elé, és az eutanázia jogáért beperelte a magyar államot az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A jogász azért nyújtott be keresetet a strasbourgi bírósághoz, hogy méltósággal fejezhesse be az életét, amire Magyarország nem ad lehetőséget.

A jogász csatolta bejegyzéséhez a püspök levelét, amely alább teljes terjedelmében elolvasható.

(Borítókép: Karsai Dániel. Fotó: Németh Kata / Index)