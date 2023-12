Ittasan ordibálhatott és dulakodhatott a kiskunfélegyházi polgármester a helyi kocsmában

Sokat ivott, és öngyilkossággal fenyegetőzött Kiskunfélegyháza polgármestere egy helyi étteremben – írja a Blikk.

Úgy tudni, ittas volt, mivel a családi életében nem alakultak jól a dolgai. A hírek szerint azt hangoztatta, hogy véget vet az életének, s volt, akinek ezt meg is üzente. Ezután érkeztek ki az otthonához a mentők és a rendőrök

– mondta a lapnak egy helyi lakos.

A Blikk el is utazott Kiskunfélegyházára, hogy meg tudják, mi is történhetett azon az ominózus december 17-i estén. A lap a polgármestert is megpróbálta elérni, aki készséges volt, még vissza is hívta őket, de amikor meghallotta, miről szeretnék kérdezni, azonnal meggondolta magát.

Köszönöm az érdeklődésüket, de akkor maguk már úgyis tudnak mindent. Nem élnék a lehetőséggel, sok sikert, viszontlátásra

– mondta, majd letette a telefont.