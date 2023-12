Hiába Ferenc pápa döntése, a magyar katolikus egyház nem osztogatja akárkinek az áldást

Ferenc pápa nemrég úgy határozott, hogy az LMBTQ-párokat is megáldhatják a katolikus papok. Azonban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia úgy gondolja, kerülni kell, hogy a pusztán párkapcsolatban, egyházilag nem érvényes házasságban vagy egynemű párkapcsolatban együtt élő párok számára közös áldást adjanak.

Ahogyan korábban az Index is beszámolt róla, Ferenc pápa úgy határozott, hogy az LMBTQ-párokat is megáldhatják a katolikus papok. Ezek az áldások részei az általános egyházi rituálénak, és nem minősülnek esküvőnek − mivel az egyház szemében a házasság továbbra is csak férfi és nő között köttethetik.

A Vatikán ezzel szeretné üzenni, hogy „Isten mindenkit szívesen lát”.

Azonban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a magyar lelkipásztorok nem állnak be a sorba, és nem fogják megáldani az azonos nemű párkapcsolatban élő párokat.

Hazánk lelkipásztori helyzetét mérlegelve a Püspöki Konferencia útmutatásként fogalmazza meg a lelkipásztorok számára, hogy nemi identitásától és szexuális orientációjától függetlenül egyénenként minden embert megáldhatunk, mindig kerülni kell azonban azt, hogy a pusztán párkapcsolatban együtt élő, az egyházilag nem érvényes házasságban vagy egynemű párkapcsolatban élő párok számára közös áldást adjunk

– olvasható a közleményben.

Szerintük a Hittani Dikasztérium Fiducia supplicans kezdetű, az áldások lelkipásztori természetéről 2023. december 18-án kiadott nyilatkozata nem változtatja meg a Katolikus Egyház kezdettől vallott hitét és tanítását a házasságról és a nemi erkölcsről.

De kiemelték, hogy „minden sajátos élethelyzetben élő testvért kísérnek szeretettel és tisztelettel, segítve őket Isten akaratának mélyebb megértésére a Krisztus evangéliuma szerinti élet útján”.