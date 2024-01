Egyik pillanatról a másikra ismét beköszönt a tél

Az Északkelet-Európában felgyülemlett hideg, sarkvidéki levegő a hét végén nagy lendülettel megindul dél felé, és elárasztja a Kárpát-medencét, így a jövő héten a kemény éjszakai fagyok mellett a nappalok is csípős időjárást ígérnek – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.

A téli időjárás már biztosan jön, az azonban egyelőre nem ismert, hogy ez mennyire kerül átfedésbe a csapadékkal, már jóval bizonytalanabb tényező, ugyanis az országtól délnyugatra kialakuló mediterrán ciklon csapadékzónája érinti Magyarországot is.

Szombaton többfelé eső várható, vasárnap viszont egyre inkább a hátoldalára kerülünk, és azzal a lendülettel, hogy a hideg levegő is megérkezik, bekövetkezik a halmazállapot-váltás. A havazást – átmeneti jelleggel – ónos eső, fagyott eső is megelőzheti, sőt a korábban – tehát a még eső formájában lehullott csapadék – is lefagyhat, így igazi téli útviszonyokra számíthatunk.