Ceglédi Zoltán: Orbán Viktor leváltása rendszerváltás lesz

A 2024-es év első Kibeszélőjében Ceglédi Zoltán politikai elemzővel vettük végig az elmúlt év legfontosabb belpolitikai történéseit, és előrenéztünk az idei önkormányzati- és európai parlamenti választásokra is. Pártesélyeket latolgattunk, és megnéztük, hogy változott-e a kormány megítélése az elmúlt esztendőben.

Adódott a nyitókérdés, mely szerint a 2022-es vereség milyen példával szolgált az ellenzék számára, ha egyáltalán szolgált. Ceglédi Zoltán felhívta a figyelmet, hogy szerinte az ellenzék a tartalmat és a technikát rontotta el, vagyis mennyire kampányolt rosszul. Szóba került a guruló dollárok ügye is, amelynek létezéséről a kampányidőszakban nem is tudtak az ellenzékiek, és most nagyon úgy néz ki, hogy mind a hat pártot meg fogják büntetni olyan tiltott kampányfinanszírozás miatt, amely nem hozzájuk érkezett és nem ők döntöttek róla.

A kérdésre az elemző megerősítette, hogy szerinte a 2022-es választásokat megelőző időszakban az ellenzék többsége nem tudott semmit ezekről a pénzekről. Jelenleg azért mutatkoznak a pártok külön-külön, mert csak így van lehetőségük rá, hogy kitűnjenek, megmutassák magukat. Sok pártnak pedig nem szavazói, inkább csak ismert arcai vannak.

Eldőlt-e már, hogy ki az ellenzék vezetője?

Ceglédi Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzék körében nincs nagy párt, van egy közepes méretű Demokratikus Koalíció, amely hozza a két számjegyű támogatottságát, a többi azonban – hibahatártól függően – talán létezik, talán nem. Nem szabad elfelejteni, hogy ott van a Mi hazánk is, amelyet ugyan az ellenzékhez sorolnak, azonban tartalmában nem áll messze a Fidesztől. Viszont szavazói egyértelműen ellenzékiek és nem fideszesek.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében pedig azt teszi mérlegre a szavazó, hogy hajlandó-e a szavazatát „bunkósbotként” használni és a kétfarkúra szavazni, csak hogy véleményt nyilvánítson a többi ellenzéki pártról.

A Fideszt csak baloldalról lehet leváltani

Ceglédi véleménye az, hogy ha valaki leváltja a Fideszt, az baloldalról fog érkezni, az egy baloldali egységes ellenzék lehet. Azonban a jelenlegi ellenzék pártjai nemhogy külön-külön, de összeadva sem versenyképesek érdemben egy monolit Fidesszel szemben.

Kérdésre, hogy a mostani ellenzék bármikor is fel tudná-e venni a versenyt a Fidesszel, az elemző azt mondta, hogy Orbán Viktor leváltása szükségszerűen egy rendszerváltás lesz, hiszen jelenleg egy Orbán-rendszerben élünk. Ennek megváltoztatása pedig nem fog a 2010 előtt ismert váltópárti rendszerbe illeni.

Ceglédi Zoltán elmondta, mi az a három kritérium, aminek együtt kell állnia, hogy le lehessen váltani a Fidesz-rendszert. Ezt támadó érvelés nyomán, hogy a Fidesz Orbán Viktor nélkül is képes lesz fenntartani azt a rendszert, amit az elmúlt 14 évben kiépített, Ceglédi Zoltán azt válaszolta, szerinte nincs olyan karizmatikus utód, aki szükség esetén könnyedén be tudná tölteni az űrt Orbán Viktor után.

Mi lesz az új formációkkal, Vona Gábor és Márki-Zay Péter pártjával?

A szakértő visszafogottan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy mire számíthat Vona Gábor új formációja, viszont Márki-Zay esetében azt mondta,

Márki-Zay Péternek muszáj lenne 5 százalék fölött szerepelnie, mert tartalmilag és narratíváját illetően is ő a fő felelőse az ellenzék 2022-es kudarcának. Azóta csak azt hangoztatja, hogy ki hogyan gáncsolta és szúrta hátba. Ha egyedül beviszi pártját az Európai parlamentbe, akkor ezzel bizonyította, hogy önálló politikai aktor.

Ha nem, akkor valószínűleg vége Márki-Zay országos politikai karrierjének, még ha esetleg nyer is Hódmezővásárhelyen.

A beszélgetés egy pontján aztán vitába keveredtünk, mégpedig abban a kérdésben, hogy mit is jelent, ha valaki azt mondja magáról, hogy liberális, egyáltalán 2024-ben miként lehet definiálni azt, hogy valaki liberális.

Jelenleg annak van a legnagyobb esélye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester marad

Karácsony esélyeinek latolgatását Ceglédi Zoltán azzal kezdte, hogy végigvitte, milyen okok vezettek 2019-ben Karácsony győzelméhez. Majd azzal folytatta, hogy szerinte az ellenzéki pártok végül miért fognak beállni a jelenlegi főpolgármester mögé.

Végigvettük azt is, hogy mekkora hátrányt jelent, ha ellenzéki jelöltek is indulnak Karácsony Gergellyel szemben a főpolgármesterségért, mint például a jobbikos Brenner Koloman, vagy az LMP támogatta Vitézy Dávid.

A beszélgetés során szó volt még arról is, hogy

Mi volt a 2022-es választási fiaskó tanulsága az ellenzék számára?

Mi történt 2021-ben, amikor az ellenzék már szinte beérte a kormánypártokat, erőt tudott mutatni, ám a vége csúfos mélyrepülés lett a parlamenti választásokon?

Helyesen teszi-e az ellenzék, ha nehezíti az uniós források érkezését Magyarországra?

Kudarcosnak mondható-e Orbán Viktor szövetségeskeresése az elmúlt időszakban az Európai Unióban?

Mi lehet a kimenetele a DK és a Momentum konfliktusának?

Melyek jelenleg a létező és a nem létező ellenzéki pártok?

A júniusi önkormányzati választásokon megszerezhet-e további településeket az ellenzék?

Megnéztük azt is, ki adhatja majd a polgármestert olyan városokban, mint Győr, Göd, vagy éppen Eger?

(Borítókép: Ceglédi Zoltán. Fotó: Németh Kata / Index)