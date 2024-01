Négy betű miatt perli a gyógyszeripari óriás a magyar céget

A koronavírus-járvány óta mindenki ismeri a Pfizer nevet, amely az Allegrant 2019-es felvásárlása óta a világ legnagyobb gyógyszergyártója. A Swiss Pharma by Carene Kft.-t azonban szükséges bemutatni, hiszen csak a magyar piacon van jelen egy készítménycsaláddal. A cég most egy polcra került a magyar állammal: a Pfizer őket is beperelte.

Pár hónappal ezelőtt a cég egyik tulajdonosa, Vinter Tibor levelet kapott, amelyből megtudta, hogy az általuk gyártatott és forgalmazott, többek között potencianövelő hatással is rendelkező étrend-kiegészítő készítményre vonatkozó védjegy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt törlési eljárás alá került. A szóban forgó termék, illetve védjegy a Kamagra by Carene, amely a Pfizer leányvállalata, a Viatris Inc. szerint hasonlít az általuk forgalmazott Viagra vényköteles gyógyszer nevére.

Agra. Ez az, amiről beszélünk, mindössze négy betű. A Viatris úgy véli, hogy az először 2019-ben levédett Kamagra by Carene, amely védjegy használatára természetesen jogosultak vagyunk, hasonlít a Viagra elnevezésre, mert az egyik szó agrára végződik

– vázolta a tényállást a cég társtulajdonosa, hozzátéve, az általuk forgalmazott termék nem vényköteles, még csak nem is minősül gyógyszernek, szemben a szóban forgó Viagrával, amely kizárólag szakorvos által felírható, vénnyel vásárolható készítmény.

Kocsis M. Tamás ügyvéd, szakjogász szerint nem ritkák a nemzetközi üzleti életben az ehhez hasonló védjeggyel, vagyis márkanévvel kapcsolatos eljárások. A nagyvállalatok minden eszközzel, neves ügyvédi irodákkal igyekeznek érvényesíteni érdekeiket az úgynevezett felszólalási vagy védjegytörlési eljárások kezdeményezésével.

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény szerint nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt

– fejtette ki a szakember. Mint elmondta, összetéveszthetőség abban az esetben állapítható meg, ha fennáll annak a veszélye, hogy a közönség azt hiszi, a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól, vagy adott esetben gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak.

A magyar cég, amely egyébként nemcsak a patikákban, hanem drogérialánc üzleteiben is értékesíti a termékeit, értetlenül áll a támadással szemben, mert mint mondják, olyan esetről nincs tudomásuk, amelyikben bárki összekeverte volna terméküket a kék pirulákkal. A probléma csak az, hogy a magyar cég akkora vállalattal áll szemben, amelynek éves bevétele egy kisebb ország GDP-jével vetekszik, és gyakorlatilag korlátlanok az erőforrásai.