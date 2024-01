Ungár Péter megfejtette, mit várnak el a magyarok a politikusoktól

Ungár Péter úgy gondolja, hogy a magyar állampolgárok elvárják, hogy a politikusok komolyan vegyék őket és eszerint fogalmazzák meg véleményüket. Az LMP társelnöke erről szóló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az embereket komolyan kell venni, mert csak így várható el, hogy ők is komolyan vegyék a politikusokat. Ungár Péter közösségi oldalán Donáth Anna kijelentésére is reagált, valamint az Erasmus-ügyről és az EU-s pénzekről szóló vitáról is elmondta véleményét.