Csaknem az ország felére figyelmeztetést adtak ki

Szerdára virradóan az éjszaka első felében derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Főként északkeleten és a keleti harmadban – kisebb kiterjedésben délnyugaton is – párássá válik a levegő, valamint köd, rétegfelhőzet képződik. Ezeken a tájakon szitálás, ónos szitálás sem kizárt.

Szerda reggeltől kezdődően már mindenhova megérkezik a frontrendszer felhősávja, így döntően erősen felhős vagy borult idő várható – írja a HungaroMet előrejelzésében. Északnyugaton, északon eső, míg északkeleten és keleten vegyes halmazállapotú csapadék valószínű. Utóbbi területeken kevés friss hóréteg kialakulhat, lokálisan az északkeleti határnál ennél vastagabb is lehet.

A déli óráktól ugyanakkor nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, délután már záporokra számíthatunk az ország több pontján. A délnyugati, nyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, majd estétől északnyugatira fordul, Sopron környékén és a hegyekben viharossá is fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet keleten, északkeleten 1 és 4, míg másutt általában 5 és 12 fok között valószínű, a legenyhébb idő a Fertő térségében lesz.

Kilenc vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Győr-Moson-Sopron vármegyére erős széllökés miatt (meghaladhatja a 70 km/h-t), míg

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg

és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére

tartós, sűrű köd miatt (a látótávolság pár száz méterre szűkül).

Vigyázzunk az erős széllel!

Orvosmeteorológiai szempontból a szervezetünket is jobban megterhelheti a szeles időjárás. Szerdán a kettős fronthatás miatt jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, de felerősödhetnek a görcsös panaszok, ízületi fájdalmak is – írja az Időkép. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, így legyünk óvatosak.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras