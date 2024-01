Agrárminisztérium: Megvédjük a hagyományos vidéki életmódot

A műhús betiltásáról és a hagyományos vidéki értékek megvédéséről is egyeztetett hivatalában Nagy István agrárminiszter Ettore Prandinivel, a Coldiretti olasz termelői szervezet elnökével csütörtökön - közölte az Agrárminisztérium.

Közleményük szerint a tárcavezető ismertette, hogy Olaszország betiltotta a szintetikus húsok gyártását és a forgalmazást is, ezt „hazánk is tanulmányozza, és követendő példának tartja”. A szabályozás kérdése Magyarország uniós elnökségének napirendjén is szerepel, mert széles körű párbeszédet szeretnének folytatni a témában.

A miniszter szerint meg kell becsülni a normalitást és a gazdák munkáját, akik két lábbal a földön állnak. Az emberek egy része ugyanis eltávolodott a természettől, „álromantika alakul ki az élővilág kapcsán”.

A társadalom többségének meg kell értenie, hogy a gazdák nélkül nincs élelmiszer, és nincs jövő sem

– fűzte hozzá Nagy István, jelezve: ezért azon dolgoznak, hogy miként tudják a gazdatársadalom számára a társadalmi elismertséget helyreállítani – írja az MTI.

Nagy István kitért arra is, hogy soha nem látott mennyiségű forrás áll rendelkezésre a hazai élelmiszeripari beruházások támogatására.

A fejlesztések megvalósításában hazánk számít az olasz befektetőkre és technológiai tudásra is.

A megbeszélésen az ukrán mezőgazdasági termékek okozta piaci nehézségek kezelése is szóba került. Ennek kapcsán a miniszter arról beszélt, hogy piacfoglalás történik, ebben a helyzetben pedig „kötelességünk megvédeni a magyar gazdák érdekeit”.

Magyarország számára fontos alapelv, hogy az unióba a harmadik országból beáramló élelmiszereknek meg kell felelniük az uniós minőségi előírásoknak is – tette hozzá az agrárminiszter.