Több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki

Csütörtökön sokfelé lesz erős, viharos a szél, a magasabban fekvő területeken időnként 70 kilométer per óra feletti széllökések is előfordulhatnak északnyugati irányból. Néhol egy-egy futó zápor is várható, ónos eső miatt pedig több vármegyére adtak ki figyelmeztetést.

Szeles nap vár ránk csütörtökön, a nyugati, északnyugati szél sokfelé erős, viharos lesz, a legerősebb széllökések a Győr–Budapest–Szeged-vonal szélesebb sávjában valószínűek. Felhőátvonulások mellett többórás napsütés valószínű, azonban néhol egy-egy futó zápor is kialakulhat – írja a HungaroMet.

Napközben 6 és 12 fok között lesz a hőmérséklet. Északkeleten, elsősorban Szabolcs vármegye keleti, északkeleti részén, főként a határ közeli területeken késő estig lehet időszakos vizes, tapadó hó, valamint elsősorban a keleti határ közelében az esti, éjféli órákban ónos eső kialakulására is van esély.

A magasabban fekvő területeken időnként 70 kilométer per óra feletti széllökések is előfordulhatnak északnyugati irányból. Fejér és Pest vármegyében, valamint Veszprém vármegye, illetve a Balaton keleti, északkeleti részén a késő délelőtti óráktól kora délutánig átmenetileg egy-egy 90 kilométer per óra körüli vagy afeletti széllökés is előfordulhat.

A HungaroMet ónos eső miatt figyelmeztetést adott ki az alábbi vármegyékre:

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves,

Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Győr-Moson-Sopron vármegyére pedig széllökés miatt adtak ki figyelmeztetést.

Az orvosmeteorológia szerint továbbra is hidegfronthatásra számíthatunk, leginkább fejfájás és migrén jelentkezhet, emellett tartós álmosságérzés is jelentkezhet.

Pénteken kezdetben sok lesz a napsütés, azonban délután északnyugat felől frontfelhőzet és csapadék érkezik, északkeleten havas eső és hó is hullhat. Napközben 3 és 9 fok közötti hőmérséklet várható – írja az Időkép.

