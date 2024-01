Magyar Közlekedési Klub: felháborító, hogy velünk takaróznak a járatritkítások ügyében

A Magyar Közlekedési Klub a Facebookon írta meg, hogy elfogadhatatlannak és felháborítónak tartják, hogy a BKK vezetői a velük folytatott egyeztetésekkel „próbálnak meg takarózni a járatritkítások ügyében”.

Hangsúlyozták, hogy ugyan 2023 őszén jártak a BKK-nál menetrendi kérdésekről beszélni, de ekkor semmilyen konkrétumot nem láttak, így elfogadni sem tudtak mit, és hozzátették, hogy amennyiben Budapest és szervezetei „ilyen módon visszaélnek a részvételükkel, akkor a továbbiakban semmilyen formában nem számíthatnak a munkájukra”.

Azt is megjegyezték, hogy a BKK-n belül „ma nincs jó kezekben a közlekedésszervezés”.

Az a Fajcsák Lajos osztja az észt, aki évek óta buktából buktába rángatja a cégét egyebek mellett a CityTroli ötletével, vagy a Covid elején tett elbaltázott menetrendi intézkedésekkel. De szintén nem független a kudarcoktól az a BKK-s vezető sem, aki az egész városban egyszerű villamosvezetőként reklámozza magát plakátokon. Walter Katalin most kipattant pulykás beszólása pedig már konkrétan Kóka János szintje, ő mondott legutoljára hasonlót még a vasútvonalak kapcsán.

– olvasható a bejegyzésben.

A Magyar Közlekedési Klub szerint a BKK fejlesztési csomagja „viccnek is gyenge”. Szerintük a 12-es villamos meghosszabbítását „az teszi viccessé”, hogy a 14-es villamost most ritkították, továbbá mint írják, a 75-ös troli kőbányai hosszabbítása is bújtatott járatritkítás, és szerintük a rákosmenti változtatásokkal is gond van.

Mi az a járatritkítás?

Korábban beszámoltunk róla, hogy január 19-től a hétfői és pénteki napokon csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje is változik Budapesten.

Hétfőn és pénteken csúcsidőben azok a BKK-járatok, amelyek a mért utasforgalomhoz képest eddig sűrűbben vagy több párhuzamos járattal együtt közlekedtek, legfeljebb 1-2 perccel ritkábban járnak majd. Karácsony Gergely főpolgármester úgy érvelt, hogy a „home office-nak és a rugalmas munkabeosztásnak köszönhetően az átlagosnál kevesebben utaznak”.

Vitézy Dávid szerint azonban nem igaz, hogy éppen a csepeli, újpalotai, kőbányai vagy a Havanna-lakótelepekre lenne az otthoni munkának a legnagyobb hatása.

Budapesten járatritkítást vezettek be. És itt az ideje visszavonni

– összegezte.