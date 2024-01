Sorra szűnnek meg a falusi kocsmák

Az iskolák, óvodák, posták, boltok, takarékszövetkezeti fiókok után egyre több kistelepülésen tűnnek el az igazi falusi kiskocsmák, presszók, vagy éppen talponállók. Az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében akár jó is lehet a folyamat, de sok olyan község van, ahol ezek a helyek voltak az utolsó közösségi terek, ahol nem csak inni lehetett, hanem különféle programokat is ide szerveztek. A jelenségről az ATV Híradó készített riportot.

A stáb Somogyban, az 1200 fős Mezőcsokonyán is járt, ahol korábban több presszó is üzemelt, mostanra egy sem maradt. A falu polgármestere azt mondta: hiányzik a településről a presszó, ahova beülhetnének egy kávéra, üdítőre, mert nem mindenkinek az alkoholfogyasztásról szóltak ezek a helyek.

Nógrádban a Szécsényhez tartozó Benczúrfalváról is utazni kell, ha valaki be szeretne ülni valahova egy kávéra. Szabolcsban a Vásárosnaményhez tartozó Gergelyugornya is kocsma nélkül maradt. Itt ugyan nyáron a Tisza miatt több szórakozóhely is nyitva tart, de szezonon kívül itt sincs hová beülni. A települések megszólaltatottt polgármesterei hiáányolják a kikapcsolódás ezen lehetőségét, ám nem mindenki osztja ezt a véleményt. Vásárosnamény polgármestere például örömtelinek nevezte, hogy a kocsmázás háttérbe szorult.