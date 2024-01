Pozsgay Imre 35 éve robbantotta a politikai bombát: 1956 népfelkelés volt!

Ma 35 éve, 1989. január 28-án jelentette be Pozsgay Imre a 168 Óra című rádióműsorban, hogy az MSZMP Központi Bizottsága által felkért Történész Albizottság szakértői anyaga az 1956-os eseményeket „népfelkelésnek” tartja. A bejelentés lavinát indított el.

Nagy Imre már az 1956. október 28-i rádióbeszédében – neveket ugyan nem említve – elítélte azokat, akik „ellenforradalomnak” nevezték az addigi eseményeket. Az október 23-i megmozdulásokat „az elmúlt évtized szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei” miatt kibontakozott „nemzeti demokratikus mozgalomnak” nevezte. A „tragikus testvérharc” okait is a régi, bűnös politikában jelölte meg. Mint mondta, kormánya a „demokratikus nemzeti egység, függetlenség és szocializmus kormánya” kíván lenni. Később Nagy Imre – de a kezdeti eseményekre Kádár János is – használta a „népfelkelés” kifejezést. Ezzel szemben a hazai ellenzék és a külföldi emigráció, a külföldi politikai és tudományos szakirodalom leginkább a szabadságharc, a forradalom fogalmakkal jelölte az esemé­nye­ket.

Nem kis meglepetést keltett, hogy Kádár János 1972-ben, a 60. születésnapja alkalmából az őt köszöntő pártvezetők és dolgozók csoportja előtt első ízben nevezte „nemzeti tra­gédiának” – az addig merev következetességgel használt ellenforrada­lom helyett – az „októberi eseményeket”.

Egyébként a pártirodalom, az oktatási anyagok, a tankönyvek szigorúan „ellenforradalomnak” minősítették a Kádár-rendszer végéig az 1956-os forradalmat és szabadságharcot.

Vagyis 1956 megítélése a Kádár-rendszerben bő három évtizedig „ellenforradalom” volt, rövid ideig „népfelkelés” és csak a rendszerváltozás után forradalom.

A fordulópont

1956 hivatalos megítélésében a fordulópont 1989. január 28-án, szombat délután jött el, amikor Pozsgay Imre a 168 Óra című rádiómű­sorban először hivatkozott arra, hogy az MSZMP Központi Bizottsága által felkért Történész Albizottság – a KB által még meg nem vitatott – szak­értői anyaga az 1956-os eseményeket „népfelkelésnek” tartja, amely a nemzeti önérzetében megsértett és megalázott társadalom fellépése volt a diktatúra ellen. A bejelentés így hangzott el:

– És hogyan ítélik meg Nagy Imre 1956-os szerepét, tevékenységét? – Ez az, ami körül még zajlanak a viták, felmerülhetnek olyan belső és külső összefüggések, amelyek ezt a megítélést, hogy úgy mondjam, árnyaltabbá teszik. Például önmagában az a körülmény, hogy ez a bizottság, a jelenlegi kutatások alapján, népfelkelésnek látja azt, ami 1956-ban történt. Egy oligarchisztikus és a nemzetet is megalázó uralmi forma elleni felkelésnek.

Grósz őrjöng

A bejelentés valóságos lavinát indított el. Tiltakozó táviratok, telefonok, telexek, levelek százai árasztották el az állampártot. Pozsgay tudatosan választotta meg az időpontot, hiszen Grósz Károly, az MSZMP főtitkára éppen a svájci Davosban volt a világgazdasági fórumon, és ott értesült az otthoni fejleményekről. Többen azt ajánlották Grósznak, hogy jöjjön azonnal haza különgéppel. A őrjöngő főtitkár már a repülőtérről felhívta Pozsgayt, és még aznap délután találkoztak. Pozsgay később így elevenítette fel a történteket:

Amint a hivatali szobájába léptem – emlékezett vissza később Pozsgay –, egy paksaméta papírt vágott az orrom elé, és azt mondta: nézd meg, mit főztél, mit kotyvasztottál! Özönlenek a megyékből a telexek, tiltakoznak az akciód ellen, ez a közvélemény. Erre azt válaszoltam, hogy te nagyon tévedsz, ez nem a közvélemény, ez a telextulajdonosok közvéleménye, a megyei pártbizottságok hangulatjelentése, és ők nyilván a dühüket továbbították.

Grószt már az is frusztrálta, hogy az MSZMP 1988. május 22–24. közötti pártértekezlete után láthatóan kicsúszott a kezéből a dolgok irányítása. A pártvezetés erősen megosztott volt, amit az is jelzett, hogy Pozsgay Imre, aki júniustól a kormány államminisztere is volt, november 25-én bejelentette: az MSZMP párbeszédet kezd az ellenzéki szervezetekkel. Ezt a folyamatot akarta megállítani Grósz november 29-én, amikor a Budapest Sportcsarnokban összegyűlt pártaktivisták és munkásőrparancsnokok előtt kijelentette, ha nem őrzik meg „a szocializmus értékeit”, akkor „az anarchia, a káosz és – ne legyen illúzió – a fehérterror fog eluralkodni”.

A nyugvópont

A rendszerváltozás után 1956 megítélése nyugvópontra jutott. Az egyik ismert politológus, Bihari Mihály az alig két hétig tartó eseménysorozatot jellegét és tartalmát tekintve egyszerre minősítette

fegyveres felkelésnek,

politikai forradalomnak,

nemzeti szabadságharcnak,

az első demokratikus és forradalmi jellegű rendszerváltoztatási kí­sérletnek.

Részletesebben:

Az 1956-os forradalom mindenekelőtt fegyveres felkelés volt a diktatúra hatalmi rendszere ellen. A fegyveres felkelés spontán módon tört ki 1956. október 23-án a késő esti órákban Budapesten, elsősorban a Magyar Rádió épületénél, a Bródy Sándor utcában. Részben ezzel pár­hu­za­mosan, részben ezt követően – 24-én hajnalban – több helyszí­nen robbant ki a fegyveres ellenállás és harc, elsősorban a Budapest ut­cáira, tereire kivonuló szovjet csapatok ellen, továbbá a magyar középületeket védő magyar katonai és államvédelmi csapatok reguláris alakulatai ellen. A tömegmegmozdulás kezdettől fogva – és „kollektíven megfo­galmazott programja” alapján is – politikai forradalom volt. Kezdet­ben röpcédulákon, majd a sajtóban megjelenő követelések alapján a tö­meg a politikai-hatalmi rendszer radikális megváltoztatását követelte, a szociális és a szocialista társadalmi berendezkedés alapjainak (a tulaj­doni viszonyok, a földosztás eredménye, a szociális vívmányok) a megváltoztatása nélkül. Magyarországon nemzeti szabadságharc bontakozott ki az ország szuverenitásáért és függetlenségéért. Pár nap alatt két ízben robbant ki konfliktus a szovjet katonaság és a magyar felkelők között: először 1956. október 24-én hajnalban, másodszor november 4-én hajnalban. Első alkalommal még a Gerő–Hegedűs-féle vezetés és az MDP hatal­mának megmentése érdekében szállták meg Budapest utcáit, és vették körül a fontosabb középületeket a szovjet hadsereg csapatai. A pár nap­pal korábban Budapest elhagyására kényszerített szovjet csapatok má­sodik alkalommal már a Nagy Imre-kormány megdöntése és a Kádár-kormány hatalomra juttatása, a forradalom leverése érdekében intéztek támadást a szabadságharcosok ellen. A reguláris magyar hadsereg részé­ről katonai ellenállásra végül is nem került sor. A felkelő „szabadsághar­cos alakulatok” és a frissen megszervezett Nemzetőrség egységei száll­tak szembe a szovjet csapatokkal. Az 1956-os forradalom az első rendszerváltoztatási kí­sérlet volt Magyarországon az 1948–1949-es kierőszakolt rendszerváltás óta. A rendszerváltoztatási kísérlet célja a magyar társadalomra rákény­sze­rített, szovjet típusú diktatórikus szocializmus megszüntetése volt, továbbá a független, demokratikus Magyarország megteremtése.

