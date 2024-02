Újabb buszos sztrájk lehet Pécsen

A Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) határozata szerint, mégha a Volánbusznál a sztrájk le is zárult, Pécsen, a Tüke Busznál folytatódhat hamarosan. A szakszervezet 20 százalékos alapbér-emelést követel.

A SZAKSZ a Volánbusszal már január 31-én megállapodott, a pécsi helyi közlekedést szervező Tüke Busz Zrt. vezetőivel mindez nem sikerült. A Tüke Busznál tartott legutóbbi sztrájkra az országos Volán-sztrájkkal egy időben, január 28-29-én került sor, itt viszont továbbra sincsen még részeredmény sem. Ezért további sztrájkot helyeztek kilátásba.

A szakszervezet a cégnél 20 százalékos keresetnövelést akar elérni, ezért egyeztetést kezdeményeztek Skutnik Tiborral, a Tüke vezérigazgatójával február 9-ére.

Amennyiben a szakszervezet önhibáján kívül az egyeztetésre nem kerül sor, a sztrájk ugyanúgy, jogszerűen meghirdethető.

Ez a kitételre azért kellett, mert a szakszervezet elnöke, Dobi István szerint a vezérigazgató a sztrájkegyeztetés feltételeit a múltban többször sem tartotta be.

Dobi azt is sérelmezi, hogy Skutnik vele, mint kollektív szerződésben meghatározott tárgyaló féllel nem keresi a kapcsolatot, és nem is kommunikál vele. Ez a sztrájkra vonatkozó jogszabályok szerint is problémás, mivel a kollektív munkaügyi vita tárgyalási kötelezettséget ír elő.

A Tüke busznál működő másik szakszervezet, a Független Demokratikus Szakszervezet (FDSZ) tisztségviselője, Hofekker Ferenc viszont nem ért egyet a sztrájkkal.

A SZAKSZ az állami tulajdonú Volánbusznál eredetileg 25 százalékos emelést követelt, de itt végül január 31-én, 17 százalékos béremelésre kerülhet csak sor a megegyezés alapján. Ráadásul az eredetileg a SZAKSZ által kívánt egyéves szerződés helyett végül a kormány hároméves bérfejlesztési terve alá kerültek oda az érdekképviseletek aláírásai.

Az újabb sztrájkra a hónap végén, február 27-28-án kerülhet sor a helyi közlekedésben, de erről a február 9-én esedékes egyeztetési határnap után derülhet ki több információ – írja a Mérce.