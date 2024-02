A középkori királyi jogosítványokra visszavezethető kegyelmi jogot az Alaptörvény értelmében a köztársasági elnök gyakorolja. A magyar jog szerint háromféle államfői kegyelem létezik:

Ebből a szempontból Novák Katalin tavaly áprilisi döntése, amivel kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesét, akit a bíróság kényszerítésért jogerősen három év négy hónap börtönre ítélt, végrehajtási kegyelemnek minősül.

Amikor pedig K. Endre azt nyilatkozta, hogy nem ő írta a kérvényt a köztársasági elnökhöz, mintegy eltolva magától a felelősséget, valószínűleg igazat mondott, mert a kegyelmi kérelmet legtöbbször a védő nyújtja be – mégpedig nem az államfőhöz és nem is az igazságügyi miniszterhez, hanem – az eljáró bírósághoz.

A kérelemnek tartalmaznia kell a terhelt személyes adatait, a bíróság vagy (eljárási kegyelem esetén) ügyészség megnevezését, az ügydöntő bírósági határozat vagy (eljárási kegyelem esetén) a vádirat számát, valamint a kérelem célját és indokait. A bíróság a kegyelmi kérelmet, a büntetőügy résziratait, valamint a további beszerzett iratokat (például a büntetés-végrehajtási értékelő véleményt), azok beszerzését követő nyolc napon belül felterjeszti az igazságügyi miniszterhez.

Vagyis a kegyelmi ügyek előkészítésekor a tárca mozgástere viszonylag szűk. Méltányolható okként értékelhetik a vádlott vagy rokona betegségét, az eltartásra szorulók anyagi helyzetének végletes romlását, nők esetében gyermek születését. A magukat ártatlanoknak valókkal, illetve az immár jó útra tértekkel nem tudnak mit kezdeni. Ez azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy a köztársasági elnök esetükben is kegyelmet gyakoroljon, mert a minisztériumnak minden kérelmet továbbítania kell hozzá.

A Sándor-palota főigazgatója vezeti a köztársasági elnöki hivatalt, és egyben ő a munkáltatója az ott dolgozó köztisztviselőknek. A Jogi és Alkotmányossági Igazgatóság látja el az elnök jogi irányú munkáját, így megvizsgálja az Országgyűlés által ellenjegyzésre küldött jogszabályokat, előkészíti a kinevezésekkel, megbízásokkal és kitüntetésekkel kapcsolatos dokumentumokat, részt vesz az állampolgársági, illetve kegyelmi kérelmek elbírálásában.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a köztársasági elnököt megillető kegyelmi jogkör nem jogorvoslati fórum, a kérelemben foglaltak mérlegelésekor az államfő nem az ítéletet (az elítélt bűnösségét vagy a büntetés mértékét) vizsgálja felül, hanem olyan szempontokat mérlegel, amelyekre a bíróság nem lehetett tekintettel. A hatályos jogszabályok szerint a köztársasági elnöknek még csak indokolnia sem kell a döntését.

Ami a konkrét ügyeket illeti, a legtöbben jogerős szabadságvesztés büntetésük elengedését, mérséklését vagy felfüggesztését kérik, de sokan szabadulnának mellékbüntetésüktől (például foglalkozástól eltiltástól). Érdekesmód a büntetőeljárás megszüntetéséért alig folyamodnak. A beadványok túlnyomó többségében a családi, illetve a szociális körülményeikben bekövetkezett változásokra, esetleg az elítélt, illetve közeli hozzátartozója súlyos betegségére hivatkoznak.

A kegyelmi döntések – legyen az elfogadó vagy elutasító – általában nem nyilvánosak, nem hirdetik ki őket sem a bíróságok, sem az ügyészségek honlapján, sem a Magyar Közlönyben, sem pedig a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalos oldalán.

A kegyelmi ügyek statisztikája az Igazságügyi Minisztérium aloldalán hozzáférhető. Az adatok arról tanúskodnak, hogy az államfők ritkán élnek kegyelmi jogkörükkel. 1990-től napjainkig 29 717 ügyből 1680-ban adtak kegyelmet. Azaz átlagosan minden huszadik kegyelmi kérvény esetében születik pozitív döntés. A legtöbb kegyelmet Göncz Árpád adta (1245), míg Mádl Ferenc 138, Sólyom László 106, Schmitt Pál 23, Áder János 120, Novák Katalin 48 alkalommal élt ezzel a jogkörével.

A 2022. május 10-én hivatalba lépett Novák Katalinhoz a múlt év végéig 514 kegyelmi kérvényt nyújtottak be, és csak 2023-ban 446-ból 40-et (8,97 százalék) hagyott jóvá.

Amikor tavaly április 28-án Ferenc pápa Budapestre érkezett, egy nappal korábban egyszerre 22 elítéltnek adott kegyelmet, közte annak a hat férfinak, akiket a Hunnia-perként ismert ügyben marasztaltak el terrorizmus vádjával.

Nem kértek, de nem is kaptak kegyelmet

A kegyelmi jog az újkori magyar történelemben több esetben is nagy szerepet kapott. Mint például a Jány Gusztáv, illetve a Nagy Imre elleni koncepciós eljárásokban. 1947. november 26-án háborús bűntett miatt kivégezték Jány Gusztávot, a Don-kanyarnál tragikus sorsra jutott, mintegy kétszázezres létszámú magyar királyi 2. honvéd hadsereg parancsnokát. Az ítélet meghozatala után Jány nem kért kegyelmet, mert – mint bírái előtt kijelentette – azzal a bűnösségét ismerte volna el. A Budapesti Népbíróság és a Népbíróságok Országos Tanácsa is kegyelemre méltónak minősítette, ezért a tanácsvezető bíró kegyelemre terjesztette elő. Azonban Tildy Zoltán köztársasági elnök november 22-én elutasította a kérvényt. A védelem kérelmét pedig el sem bírálták. Nem kért kegyelmet Magyarország egykori miniszterelnöke, Nagy Imre sem. A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa 1958. június 15-én a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése, továbbá hazaárulás bűntettének elkövetése miatt kötél általi halálra ítélték. Az utolsó szó jogán többek közt kijelentette: „Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.” Jóllehet a volt miniszterelnök nem kért kegyelmet, az ügyvédje igen. A halálos ítéletet meghozó népbírósági tanács ekkor kegyelmi tanáccsá alakult, majd rendkívül rövid idő alatt vissza is utasította a kegyelmi kérvényt. A mártír miniszterelnököt 1958. június 16-án végezték ki.