Rohamosan csökken a fecskeállomány egész Európában

Egész Európa-szerte évről évre drasztikusan csökken a fecskeállomány. A szakértő szerint ennek több oka is van, köztük a klímaváltozás, a rovarirtó szerek és az eltűnő fészekrakó helyek.

Rohamosan csökken a fecskeállomány Európa-szerte – írja a Székelyhon. A lap Papp Tamást, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökét kérdezte az okokról.

Eltűnnek a fészekrakó helyek

Régen a füstifecske a vidéki élet velejárója volt. Állománycsökkenésük pedig egyértelműen összefügg azzal is, hogy a vidéki életforma lassan felszámolódik, és a madarak költési helyei eltűnnek.

A molnárfecske kinti fészekrakó, a tömbházak ablaka felett rak fészket, amit a lakók gyakran levernek, ami szintén hozzájárul az állománycsökkenéshez.

A rovarirtó szerek

A madarak kártevőket, rovarokat esznek, és a rovarállomány is összeomlott az Európai Unióban az utóbbi években a mezőgazdaság miatt, amely rengeteg rovarirtószert használ, így megszüntetve egy olyan élelemforrást, amire a fecskék is hagyatkoznak.

A klímaváltozás

A harmadik oka az állományfogyatkozásnak, hogy ezek hosszútávú vonuló madarak Afrikában telelnek, és az útközbeni táplálkozási területeik nagy részét is felszámolja az ember. Továbbá a klímaváltozás is hozzájárul ahhoz, hogy nehezebb nekik átrepülni mind a Földközi-tengert, mind pedig a Szaharát, valamint a rosszabbak az időjárási viszonyok is.

A megoldás

A szakértő szerint a madárürüléket felfogó fecskepelenkák felszerelésével megelőzhetjük a fészkek leverését. Emellett az is segítség lehet a madarak számára, ha kihelyezünk számukra égetett agyagból készült műfészkeket, továbbá a rovarirtószerek használatának minimalizálása is sokat segítene a madarakon.