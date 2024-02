Győrfi Pál az ügyeleti rendszerről: Nem tudok érzelmek nélkül beszélni erről

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője szerint az alapellátási ügyeleti rendszer jól működik, és a hívásvárakozási idő is minimálisra csökkent.

Mint arról korábban beszámoltunk, nem tudta elérni a diszpécsert február 3-án reggel egy szentendrei nő, akinek meghalt az apja, de mások is hiába tárcsázták a 1830-as ügyeleti számot azon a hétvégén, végül mentőt kellett hívniuk. A Magyar Orvosi Kamara szerint ez azért lehetett, mert az országnak számos területe túlterhelt.

Az esettel kapcsolatban most Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is megszólalt a Hír TV-ben.

Elmondta, hogy február első hétvégéjén sokkal több hívás érkezett, mint amennyire számítottak, emiatt a várakozási idő is több volt.

Pest vármegyében az első hétvégén valami elképesztő hívásözönnel találkoztunk, és ez megnövelte a hívásidőt

– mondta Győrfi Pál.

Hozzátette, hogy mivel a rendszer február elsején indult el Pest vármegyében, sokan csak azért hívták a 1830-as számot, hogy kipróbálják, valóban működik-e. A szóvivő azt is megjegyezte, hogy most már jól működik a rendszer, a hívásvárakozási idő is minimálisra csökkent.

A szentendrei esettel kapcsolatban elmondta, hogy szerinte egyes médiumok ezeket eltorzítják és fölhabosítják.

Azt mondani, hogy ez a rendszer nem biztonságos, azt mondani, hogy ez rosszabb helyzetbe hozza a betegeket, mint a korábbi, azt gondolom, nem tisztességes eljárás. (...) Nem tudok érzelmek nélkül beszélni erről, mert biztos, hogy más stratégiát szolgálnak, de veszélyes emberek biztonságérzetével játszani

– jegyezte meg.