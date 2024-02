Toroczkai László reagált a Momentum ellentüntetésére

„Ismét megtámadott minket a Momentum” – kezdte bejegyzését Toroczkai László. A Mi Hazánk pártelnöke felháborítónak tartja a Momentum azon feltételezését, hogy a párt összemosta a pedofíliát a homoszexualitással.

Állítása szerint annyi történt, hogy tényszerűen megjegyezték, hogy „egy homoszexuális pedofil zaklatta a rábízott gyermekeket a bicskei gyermekotthonban”.

A Momentum megmozdulása, a Mi Hazánk tüntetésére válasz, ugyanis Toroczkai pártja is kivonult, méghozzá „gyermekvédelem és a Fidesz képmutatásának hirdetése céljából”. Továbbá köszönetet mondott Donáth Annáék pártjának, hogy ismét felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy a pedofilok között több a homoszexuális.

Rengeteg kutatás bizonyítja ezt, mások mellett ezt állapította meg a neves amerikai-kanadai szexológus, Ray Blanchard egy tanulmányában is, ahol leszögezte, hogy a gyerekekhez vonzódó férfiaknak 25–40 százaléka a fiúkat részesíti előnyben, 41,5 százalék pedig mindkét nemet molesztálta

– fogalmazott. Kiemelte, egy New York-i professzor szerint már az is normális, ha valaki egy nyolcévessel akar szexuális aktust létesíteni, és mozgalmak is vannak, amelyek ezeket a nézeteket igyekeznek népszerűsíteni.

„A szemükbe mondjuk mindezt”

Toroczkai elmondta, a bicskei gyermekotthonban hosszú éveken át volt porondon a pedofília, és ezt a DK és a Momentum most öncélú, politikai érdekből használná fel.

Pontosan azoknak a sötét erőknek nyit utat, akik megrontják a gyermekeket. Jöhet tehát ellentüntetni a Momentum ma Bicskére, így legalább a szemükbe is el tudjuk mondani mindezt

– zárta bejegyzését.