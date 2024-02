Erdő Péter: A bűnbánat nem csupán érzés, hanem tettekben is megnyilvánul

Beszédet mondott nagyböjt első napján, hamvazószerdán Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az esztergomi bazilikában. A bíboros prédikációjában az igazi bűnbánat fontosságát hangsúlyozta.

Ma is propaganda és reklám veszi körül sokszor a szociális segítség eseményeit. Ám a döntő itt is a lelkület. Az evangélium ősi bizánci magyarázata meg is jegyzi, hogy Jézus ezeket a kürtöltetőket helyesen nevezte képmutatóknak. Mert az álarc ugyan alamizsnát mutatott, de a gondolat kegyetlenségből és embertelenségből indult ki; mivel sokan nem azért adakoztak, hogy a felebaráton könyörüljenek, hanem hogy dicsőséget szerezzenek maguknak