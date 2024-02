Az európai piacot elárasztó ukrán gabona régóta problémát jelent, elsősorban a kelet-európai uniós gazdáknak, ezért Magyarország is folyamatosan próbálja megvédeni a piacait.

Nehéz helyzetben van a magyar gazdaság, mert az Európai Unió nem védi meg, a közös álláspont pedig továbbra sem alakult ki

– indokolta az InfoRádió Aréna című műsorában az agrárminiszter, hogy Magyarország lezárta a határait az ukrán mezőgazdasági import előtt.

Nagy István meglátása szerint:

patthelyzet alakult ki, mert Ukrajna nem tud küldeni, Magyarország pedig nem fogad terméket. A gabonát gyakorlatilag átengedjük az országon,

az ukrán félnek is látnia kell, hogy nagy a probléma, hiszen felbolydult Európa, szinte mindenhol az utcán vannak a gazdák,

a magyar gazdák előtt álló legfontosabb feladat az, hogy minőséget termeljenek. Példaként említette, hogy a 15 százalékos fehérjetartalmú búzára most is óriási kereslet van, ezért érdemes speciális fajták – például durumbúza – vetése, mert arra rétegigény van, és meg is fizeti az európai uniós piac,

olyan szegmenseket kell találni, ahol sokkal jobb árat lehet a minőséggel elérni, ilyenek lehetnek az egészségi állapotot segítő vagy a társadalmi divatokat kielégítő speciális élelmiszerek,

Nagy István végezetül leszögezte, hogy a gazdáknak világpiacban kell gondolkodniuk. A minőségi termékekkel már most is nagyon jó pozícióban vannak az ázsiai piacokon vagy éppen Olaszországban. Szerinte ezeket meg kell őrizni a következő időszakban is, mert ez a kitörés lehetősége.