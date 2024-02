Elindult a jelentkezés az MCC Egyetemi Programjába

Első éves egyetemisták jelentkezését várja a Mathias Corvinus Collegium (MCC), amelynek Egyetemi Programja Budapest mellett Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Győrben is elérhető – derült ki az intézmény közleményéből.

A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményébenműködő hat Iskolába (Jogi Iskola, Közgazdasági Iskola, MCC-Mindset Pszichológia Iskola, Média Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, Társadalom-, és Történelemtudományi Iskola) felvételt nyert hallgatók egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghezcsatlakozhatnak és rengeteg nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek. A budapesti képzésremárcius 17-ig, míg a vidéki központok képzéseire április 14-ig lehet jelentkezni.

Egyedülálló, személyre szabott képzés. Az immár több mint 7300 hallgató képzését végző, idén 28 éve működő Mathias CorvinusCollegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az országhatárain kívül is biztosít ingyenes foglalkozásokat a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. Az MCC Egyetemi Programja (EP) Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományosfelsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést nyújt,és iskolánként, valamint szakterületenként elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt támogatjaa hallgatók karrierútját. A diákok közül nem kevesen már általános iskolás koruktól kezdve az MCC tanulói, így az intézmény teljes képzési palettájában részt vettek.

Számukra az MCC-s életút nemcsak szakmai tudást, hanem összetartó közösséget, barátokat is adott. Egyre többen vesznek részt a programban.

Az EP képzéseire az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, jelenleg több mint 600egyetemista diák tanul az intézménynél. Az MCC képzései 17 magyarországi és 9 külhonitelepülésen érhetők el, több mint 7300 diák számára nyújtva fejlődési lehetőséget. Kik jelentkezhetnek? Az intézmény mindazon első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében befejezőhallgatók jelentkezését várja, akik az adott régió valamely felsőoktatási intézményében nappalitagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Az MCC célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagihelyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, valamint, hogy atehetséges magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, azországért és szűkebb környezetükért, felelősen gondolkozva kamatoztathassák. Az intézményszociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így aképzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.

Az EP hallgatói külföldön is tapasztalatokat szerezhetnek. A Mathias Corvinus Collegium egyedülálló tehetséggondozási programja hallgatóit tanulmányaiksorán mind tanulmányi, mind pedig nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja. A nemzetköziösztöndíjrendszerének köszönhetően a diákok amellett, hogy tanulmányaikat a világ legrangosabbegyetemein folytatják, képzéseken, konferenciákon, rövidebb vagy hosszabb távú tanulmányi éskutatási programokban is részt vehetnek. A fiatalok többek között az uniós intézményeket és adöntéshozatalt is megismerhetik az MCC brüsszeli központja segítségével. Kurzusokat, nyáriegyetemet, tanulmányokat folytathatnak a többi között Berlinben, Bécsben, Oxfordban, Cambridge-ben vagy az egyesült államokbeli Quinnipiac Egyetemen.

A képzések során a hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadókoktatják, az intézmény lehetőséget teremt a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez, és nívós kollégiumi lakhatást is biztosít.