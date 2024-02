„Nem maradhattam csendben” – Csűrös András a bicskei áldozatoknak adja fizetéskiegészítését

Csűrös András református lelkipásztor Balog Zoltán református püspök mandátumának ideje alatt minden hónapban felajánlja fizetéskiegészítését a bicskei áldozatok számára, mivel fontosnak tartja a bántalmazott gyerekek mindenfajta támogatását. Kezdeményezéséhez már más kollégája is csatlakozott.

Miután Novák Katalin lemondott K. Endre kegyelmi ügye miatt, arra is fény derült, hogy Balog Zoltán református püspök is tanácsadóként tevékenykedett az ügyben. Ezt követően lelkésztársai közül többen is felszólították, hogy mondjon le, azonban hibája elismerésének ellenére nem akarja elhagyni pozícióját.

Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek

– nyilatkozta Balog Zoltán.

Csűrös András, a Gyömrői Református Gyülekezet vezető lelkésze a püspökről ugyan nem kívánt nyilatkozni, mondván, „hűséggel szolgált egyházam belső ügyeit kizárólag annak megfelelő fórumain kívánom megvitatni”. Azt viszont kijelentette:

Lelkipásztorként, kisgyermekes édesapaként szomorú szívvel gondolok arra, hogy a gyermek- és fiatalkorukban megsebzett áldozatoknak milyen terhekkel kell egész életükben együtt élniük. Jézus Krisztus számos alkalommal arra buzdít minket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azokért, akik segítségre, támogatásra szorulnak.

Hozzátette, véleménye szerint az ügy politikai vetülete miatt háttérbe szorultak a valódi áldozatok, tehát a kiskorú gyermekek. Kiemelte, „nem maradhatott csendben”.