Nehéz lesz választani a fővárosi programok közül ezen a hétvégén

Február harmadik hétvégéjén is számos jobbnál jobb programmal vár minket a főváros. Bulizhatunk egyet az A38 hajón egy avantgárd műfajokat keverő zenekar zenéjére, elmehetünk egy vintage garázsvásárra, de kikapcsolódhatunk kedvencükkel együtt is a Városligetbe szervezett kutyás sétán.

Ahogy közeledik a tavasz, egyre szélesedik a programok felhozatala, mutatja ezt például Városligetbe szervezett ingyenes, közösségi kutyás séta, vagy az Alcsúti Arborétum Hóvirágünnepe is. A február 17–18-i hétvége azonban mást is tartogat: brunchot, bulit, kiállítást, valamint koncertet is.

Február 17., szombat

Shortparis (RU)

A különböző avantgárd műfajokat keverő szentpétervári zenekar fellépése mindig kuriózum, színházszerű koncertjeik annyira magukkal ragadóak, hogy akkor is működnek, ha valakinek fogalma sincs, miről is énekelnek. Persze azzal azért érdemes tisztában lenni, hogy nem a jelenlegi orosz vezetés álláspontját képviselik dalaikkal. Koncertjükön február 17-én vehetünk részt az A38 Hajón.

dR Máriás tárlatvezetése, albumbemutatója, dedikálása a kiállításán

Vajon miért érzi magát a kortárs művész csimpánzfejű balerinának? Miért van Jézus kezében revolver, s azt miért fogja a nézőre? Miért festették át Klimt fehér portréalanyát Michelle Obamára?

Ezekre és számos más izgalmas kérdésre kaphatunk választ A magyar–amerikai kapcsolatok javítása nemzetstratégiai és kortársművészeti prioritás! című kiállításon a művésztől. dr Máriás tárlatvezetését követően a Tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról című új albumát – amelyet az Indamedia cégcsoporthoz tartozó IndaPress adott ki, és online is megrendelheti a kötetet ide kattintva – mutatja be és kérésre dedikálja.

Cosmic Brunch

A szombati napot egy lazulós programmal tölthetjük, amelyen a jógát és a brunchot ötvözhetjük a Turbina Kulturális Központban. A légzés és a zene ritmusára áramló gyakorlás lesz terítéken, közben pedig a Tom Select és Chillum Trio eklektikus all-day szettjei fognak szólni. A mozgás után megérdemelt brunch következik, különleges ajánlatokkal, édes és sós finomságokkal.

Káosz 21 a Turbinában

Február 17-én, szombaton a KÁOSZ csapata fogja felforgatni a Turbina helyiségeit, ugyanis olyan DJ-k kezeskednek erről, mint például Kamafaka, Gigaset vagy Slyme. A buli 23 órakor kezdődik.

Február 18., vasárnap

Vintage garázsvásár a Nyolckerben

Február 18-án, vasárnap kincsvadászatra invitálnak a Nyolcésfél hetedik emeletére. Kedves és megbízható árusoktól vásárolhatunk, akiktől nem csak új tárgyakat, hanem azokkal együtt múltat és történetet vihetünk haza. Lesznek retró bútorok, dekorációs elemek, kiegészítők, iparművészeti lámpák, vintage botanikarajzok, régi könyvek, nyomatok, litográfiák és sok más izgalmas tárgy.

Első budai disznótor a Fény Utcai Piacon

A Fény Utcai Piacon február 18-án a hurka és kolbász mellett egyéb disznóságok kerülnek terítékre. Az esemény kivételes gasztronómiai élmény lehet a disznóvágás iránt érdeklődőknek, ahol nem csupán evésre, hanem a folyamatokban való aktív részvételre is lesz lehetőség. A jegy tartalmaz welcome pálinkát, korlátlan forraltbor- és teafogyasztást, valamint disznótoros ebédet.

Városi kutyás séta

Egy ingyenes, közösségi kutyás sétára várnak minden gazdit és négylábú kedvencét február 18-án a Városligetben. A séta végén mini kereső tréninggel készül a DogBase, de lesznek játékok és közös képkészítés is.

Hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban

Lassan, de biztosan érkezik az enyhe időjárás, tavaszodik, úgyhogy érkeznek a tavasz hírnökei is. Február 17-től kezdődik a Hóvirágünnep az Alcsúti Arborétumban, amely mindennap 10-től 17-ig látogatható lesz. A virágzás függvényében kb. 4-5 hétig gyönyörködhetünk a helyi hóvirágmezőben.