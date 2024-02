Cseh Katalin: A Momentum kezdetektől támogatja Svédország NATO-csatlakozását

Kétpárti delegáció érkezett az Egyesült Államokból Budapestre vasárnap, hogy a két ország mellett a NATO-ról tárgyaljanak, ugyanakkor a magyar kormány és a Fidesz egyik tagja sem fogadta őket.

A két demokratából és egy republikánusból álló delegáció arra szólította fel a magyar parlamentet, minél hamarabb fogadják el Svédország NATO-csatlakozását.

A meghiúsult találkozó után David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete is megszólalt.

– közölte David Pressman, melyet a budapesti Amerikai Nagykövetség posztolt is a Facebookon.

A nyilatkozatot Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom alelnöke és EP-képviselője is megosztotta a saját felületén, és megjegyzésként hozzátette, hogy a Momentum kezdetektől következetesen támogatja, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz.

Erről most is biztosítottuk az amerikai küldöttséget. Ahogy arról is, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral