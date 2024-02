Curtisnek és Tóth Gabinak is nekiment Pottyondy Edina az új videójában

Pottyondy Edina youtuber új videóval jelentkezett, amelyben a pénteki tüntetés megtartásáról és utórezgéseiről is szó van, de szóba került benne Tóth Gabi, Curtis és Balog Zoltán református püspök ügye is.

„Az országban az az ökölszabály, hogy amikor például a főnővért vonják felelősségre, amikor az igazgató ront el valamit, akkor a portás repül, amikor Nemzeti Színház igazgatója miatt majdnem megrokkan két színész, akkor meg pont nem történik semmi. Ki, vagy kik lehetnek mögötte, ha beáldozták a köztársasági elnököt és az EP-listavezetőt?” – tette fel a kérdést Pottyondy Edina új videójában, aki mindezt „rejtélynek” nevezte, ahogy azt is, hogy Balog Zoltán püspök, „miért ilyen kemény magával”.

Mint ismert, pénteken civil összefogással tüntetést szerveztek a nemrégiben kirobbant kegyelmi ügy botrány és Novák Katalin köztársasági elnök lemondása után. Az esemény egyik főszervezője és meghirdetője Pottyondy Edina volt.

Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott

– idézte Balog Zoltán beszédét videójában Pottyondy Edina, majd szemére veti, hogy nem kért bocsánatot az áldozatoktól, a közvéleménytől, de a rossz sajtóvisszhangok miatt megköveti a református egyházat.

Ne tegye, Püspök úr, ön egy élő Krisztus, akit megfeszítenek, csak hitt abban, hogy Endre bácsinak jár egy újabb esély. Én remélem, hogy a zsinat maga mellé fog állni a mártíromságban és nem holmi abuzált gyerekek mellé

– kommentálta.

Pottyondy Edina az M1 tévécsatorna tüntetésről szóló felvételére is kitért. Mint fogalmazott: „egészen elképesztő kreativitást villantott tiszteletünkre az M1 szerkesztősége, ahol sikerült a demonstráció képeit a tüntetés követeléseinek egy részét és Orbán Viktor Facebook- videóját úgy összevágni, hogy a kegyelmi ügyről szó sem esett. Mintha az utcán lévő tömeg egyenesen a kormánnyal szolidarítana, a tömeg óhaját teljesíti a „vezír”. (...) A tüntetés előtt az az „apró kellemetlenség” ért minket, hogy Széki Attiláról (Curtisről) kiderült, hogy nemcsak egy egyszerű hipp-hopp előadó, hanem egy valódi avantgard művész, bár aki azt írta nekünk, hogy támogatja az eseményt, ezt úgy kellett volna értelmeznünk, hogy nem támogatja”.

Felrótta továbbá, hogy Curtis azzal indokolta visszalépést az eseményről, hogy a tüntetés egy politikai rendezvény, majd, mint fogalmazott: „másnap hol bukkant fel a kis komisz hóember, mint Orbán Viktor évértékelőjén”. Curtis egyébként a múlt pénteki demonstráció másik résztvevőjével, Osváth Zsolttal is összeszólalkozott, miután a youtuber azt állította, „a rapper hazudik, amikor azt mondja, nem adta nevét a tüntetéshez”.

Tóth Gabi és a DK

Tóth Gabi is terítékre került a videóban, akivel kapcsolatban Pottyondy Edina azt mondta:

A művésznő nem bírta ki, hogy a figyelem nem rá irányul, így ő is bejelentkezett, hogy nem megy el Hősök terére, mégpedig azért nem, mert állítólag sokat bántották a szervezők, másodsorban mert nem oldalaktól független rendezvény. Egyébként nem is mondott teljesen igazat, mert ott volt velünk ő is, hiszen az Elég volt már című számát lejátszottuk a tüntetés előtt, tényleg gonoszak vagyunk.

„De nemcsak Gabi, hanem a DK is teljesen meghülyült” – folytatta a Momentum Mozgalom korábbi elnökségi tagja a videóban : „hogyan lett a bicskei gyermekbántalmazásból a közvetlen elnökválasztás követelése és hogyan csicskulhatott be emögé a hülyeség mögé egy halom ellenzéki párt? Értem, hogy Gyurcsány egy zseni, ő az egyetlen a mai politikai mezőnyben, aki már legyőzte Orbán Viktort és az egyetlen, akit Orbán Viktor már négyszer vert rommá kétharmaddal, de ez a megfejtésük a problémára honnan jött? Persze lehet, hogy Ferinek van igaza, hiszen az őszödi beszéd után Gyurcsány volt hasonló helyzetben, mint Orbi és most bizonyára eszébe jutott, hogy mitől is rettegett akkor igazán” – fogalmazott Pottyondy Edina.

A tüntetésen az Index videós stábja is jelen volt. Az erről készült felvétel ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Pottyondy Edina 2024. február 16-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)