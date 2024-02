Az M7-es tömegbaleset egyik szemtanúja: Imádkoztunk, hogy ne jöjjön egy még nagyobb autó

Mint megírtuk, tűzoltók és mentők dolgoztak az M7-es autópályán, ahol mindenfelé összetört jármű roncsait lehetett látni a sűrű ködben. Egyiknek az eleje roncsolódott, a másik szalagkorlátnak csapódott. Az autópálya főváros felé vezető oldalán a velencei pihenőhely után másfél kilométer hosszan a sűrű ködben több baleset is történt reggel. Egy autóbusz, több kamion, kisteherautó és kocsi is összetört. Nem sokkal odébb a sztráda másik oldalán, a Balaton felé vezető úton is baleset történt.

Az egyik autó egy kamion hátuljának rohant, és a vontatmány alá szorult. A műszaki mentés során a tűzoltók daruval emelték meg a kamion vontatmányát, majd a gépjárműfecskendővel húzták ki a személygépkocsit a nyerges vontató hátulja alól.

A kocsiban ülő személyen már nem lehetett segíteni, a helyszínen meghalt.

Tizennyolcan sérültek meg a tömegbalesetben, köztük gyermekek is.

Két mentőhelikopter és 16 mentőautó személyzete látta el a sérülteket, egy ember életét vesztette, négyen, köztük egy gyermek súlyos, 14-en pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. A sérülteket a székesfehérvári kórházba szállítottuk

– nyilatkozta az RTL Híradójának Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A rendőrség összesítése szerint a balesetekben 40 autó tört össze.

Az RTL stábja több sofőrrel is beszélt, egyikük azt mondta, hogy olyan sűrű ködbe futott bele, mint a tej. Azonnal lassított, majd feltűnt előtte egy már álló kamion. Belenézett a tükörbe, és azt látta, hogy jön mögötte valamilyen nagyobb autó, amely belészaladt, és belökte a kamion alá, majd kinyílt a légzsák. Mint fogalmazott:

azon imádkoztunk, hogy ne jöjjön mögöttünk egy még nagyobb autó, ami még jobban benyom a kamion alá, és nem tudunk kiszállni.

Egy asszony pedig arról beszélt, hogy összevissza csapódtak az autópályán. Miután kiszálltak az összetört kocsijukból, semmit sem láttak, csak az érkező autók becsapódását hallották, és nagyon erős maró szagot éreztek.

Az RTL közléséből kiderül, hogy

volt a közelben egy nagyobb tűz reggel, körülbelül 3 kilométerrel arrébb égett egy állattartó telep, annak füstje keveredhetett a köddel.

A sztráda kezelője azt mondta, hogy az első balesetről fél nyolc körül kaptak bejelentést, az autósoknak jóval korábban jelezték, hogy köd várható a térségben.

Hét óra után néhány perccel a környék összes változtatható jelzésképű táblájára kihelyeztük a köd vagy a ködös útszakasz figyelmeztető feliratot

– húzta alá Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója.

A sztráda Balaton felé vezető oldalát még délelőtt, a főváros felé tartót délután fél 2 körül nyitották meg a forgalom előtt.