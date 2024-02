Cseh Katalin az Európai Parlament 17. legbefolyásosabb képviselője, a 40 év alatti kategóriában pedig a második az EU Matrix elemzése szerint.

Az elemzés azt méri, hogy az Európai Parlament képviselői milyen befolyást gyakoroltak az uniós politikára a jelenlegi parlamenti ciklus (2019. július – 2024. február) kezdete óta.

A kutatás célja, hogy mind a szakemberek, mind a polgárok számára segítsen megérteni az uniós politikaalkotás mögött meghúzódó bonyolultságát, és segítsen azonosítani azokat a vezető személyiségeket, akik több mint 440 millió polgár számára alakítják a jogalkotást.

A kutatás külön foglalkozik országspecifikusan is a tagállamokkal, Magyarországgal kapcsolatban kiemelik, hogy hazánk a Fidesz miatt alulteljesít, hiszen a kormánypárti képviselők egyik frakciónak sem a tagjai.

Cseh Katalin az Európai Parlamentben az elmúlt öt évben kiemelten foglalkozott a korrupció visszaszorításával, egyetlen magyar tárgyalója volt a jogállamisági mechanizmusnak, és kezdeményezője volt az uniós feketelista megreformálásának.

Saját jelentésben foglalkozott a közvetlen források jelentőségével, és többek között az ő munkájának is köszönhető, hogy már 40 milliárd euróval nőtt a közvetlen források összege az új hétéves költségvetésben.

Azóta is azon dolgozik, hogy a Magyarország számára befagyasztott források is közvetlenül pályázhatók legyenek, vagyis ne a kormányon múljon, hogy ki kaphat pénzt, és ki nem.

Cseh Katalin munkájára a nemzetközi sajtó is felfigyelt, többször kérdezte a BBC, a Financial Times, a CNN, és tavaly hosszabb interjú készült vele a The Problem with Jon Stewart című műsorba is.